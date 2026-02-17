Confirmado por TRAM: ofrecen un servicio especial nocturno hasta las 3 horas del viernes por el Carnaval

El TRAM d’Alacant refuerza su operativa para el Carnaval con un servicio especial nocturno que se prolonga hasta, aproximadamente, las 03.00 horas de la madrugada del viernes 20 de febrero.

El objetivo es facilitar los desplazamientos masivos previstos en Alicante por los desfiles y las fiestas, y ofrecer una alternativa cómoda al vehículo privado.

La ampliación del horario afecta a las líneas 2, 3 y 4, que alargarán sus circulaciones habituales para cubrir la salida del centro y el regreso hacia los distintos destinos.

El cambio de fecha, -viernes en lugar de sábado-, se debe al aplazamiento de los actos inicialmente programados para el sábado 14 por las fuertes rachas de viento, y a la celebración, el domingo 22, de la Media Maratón Internacional y 10K Aguas de Alicante.

En total, se programan 45 tranvías para reforzar el servicio nocturno y enlazar el centro de Alicante con los recorridos habituales de cada línea.

En la Línea 2 (Luceros–San Vicent del Raspeig) se establecen 14 circulaciones, siete por sentido. Desde Luceros, el primer servicio especial sale a las 22.39 horas y el último a la 01.54 horas. Desde San Vicent, el primero parte a las 22.09 horas y el último a las 02.24 horas.

La Línea 3 (Luceros–El Campello) suma 14 trayectos. El primer tranvía sale de Luceros a las 23.19 horas y el último a las 03.04 horas. En sentido de vuelta, el primero desde El Campello es a las 22.10 horas y el último a las 23.10 horas.

Además, se incorporan también las tres últimas circulaciones de la Línea 1 procedentes de Benidorm, que normalmente finalizan en El Campello, pero que en esta ocasión continuarán hasta Luceros.

Estos convoyes realizarán paradas facultativas en todos los apeaderos, excepto en Sangueta, igual que la L-3. Con ello, se añaden seis servicios de vuelta hasta Luceros.

Por su parte, la Línea 4 (Luceros–Plaza La Coruña) pondrá en marcha 14 circulaciones, siete por sentido. Desde Luceros, el primer tranvía saldrá a las 22.59 horas y el último a la 01.59 horas. Desde Plaza La Coruña, el primero será a las 23.30 horas y el último a las 02.30 horas.

El TRAM recuerda que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta. Los usuarios pueden consultar los horarios en estaciones y paradas, en el teléfono gratuito 900 72 04 72, en la web oficial y en la app del TRAM d’Alacant.

Refuerzo de buses

Por otro lado, Alicante también mantiene el refuerzo de los servicios nocturnos del transporte público en autobús urbano y el tranvía para la celebración este viernes del Carnaval.

La Concejalía de Movilidad Urbana recomienda además el uso del transporte público al trasladarse las celebraciones a una jornada laborable, que añade otras dificultades y amplía el riesgo de que se puedan producir retenciones en la circulación por el centro urbano y sus principales vías de acceso.

Las líneas nocturnas del servicio especial del autobús funcionarán entre las 23 y las 06.30 horas con salidas cada media hora, mientras que el TRAM extenderá el servicio hasta las 3 de la madrugada.

El objetivo es facilitar los desplazamientos en transporte público y evitar el uso del vehículo privado "en uno de los carnavales más concurridos de la Comunidad Valenciana", destaca el Ayuntamiento en un comunicado.



Hasta 7 autobuses

Los autobuses en servicio en las líneas nocturnas llegarán a doblarse o, incluso, triplicarse entre las 23 y las 06.30 horas, con salidas cada 30 minutos.

El operador, Vectalia Netial, doblará las líneas 3N (que conecta la Plaza Puerta del Mar con la Plaza de la Luna) y 13N que une el centro y la zona norte (Plaza Puerta del Mar-Villafranqueza), que pasarán de dar servicio de uno a dos autobuses y la 22N que conecta el centro con Playa San Juan (Plaza Puerta del Mar-Playa San Juan) que se triplicará con tres vehículos.

El refuerzo supone pasar de tres a siete autobuses en servicio durante la noche del Carnaval. Los horarios se podrán consultar en la aplicación para móviles 'Alicante se mueve' y las web https://movilidad.alicante.es y alicante.vectalia.es.