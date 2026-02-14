El viento obliga a cortar 16 kilómetros de la A-33 en la provincia de Alicante a su paso por La Font de la Figuera

Las fuertes rachas de viento han obligado a cortar un tramo de 16 kilómetros de la autovía A-33 a su paso por el municipio alicantino de La Font de la Figuera, entre los kilómetros 73 y el 89 y en ambos sentidos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.



La Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado que el tramo afectado es el que une la A-31 y A-35, entre las localidades de Caudete (Albacete) y la Font de la Figuera, y el tráfico se está desviando por Almansa.



Las mismas fuentes señalan que dicho tramo está registrando fuertes rachas de viento, que han provocado el vuelco de varios camiones, sin que se hayan registrado heridos, por lo que se ha decidido cortarlo a la circulación como medida de seguridad.

La DGT informa asimismo de que en la AP-7, a la altura del municipio de Peñíscola (Castellón), ha habido un accidente con vuelco de camión, que ha provocado el cierre del carril izquierdo y un kilómetro de retención.



La Dirección General de Tráfico (DGT) ha limitado la velocidad máxima de circulación en las carreteras de la provincia de Castellón a 80 kilómetros por hora para la totalidad de vehículos, hasta las 23:59 horas de este sábado, ante el aviso rojo en la provincia por fuertes rachas de viento, que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora.

