Los bomberos atienden 87 incidencias por las fuertes rachas de viento en Alicante: la mayoría son caídas de árboles

Los bomberos del consorcio provincial de Alicante han atendido este sábado un total de 87 servicios relacionados con el episodio de fuertes vientos que afecta a toda la provincia, sin que se hayan registrado heridos ni incidentes de gravedad.

Todas las comarcas se han visto afectadas por el temporal, que ha dejado rachas máximas de 131 kilómetros por hora en Villena y de hasta 122 kilómetros por hora en Xixona y Confrides, si bien el mayor número de incidentes se concentran en Elche y la Vega Baja.

La mayoría de las intervenciones han estado relacionadas con caídas de árboles y desprendimientos de elementos constructivos, así como farolas, semáforos, carteles y tendidos de suministro.

El temporal, incluso, ha obligado a cortar un tramo de la autovía A-33 de 16 kilómetros por el vuelco de varios camiones. Ha sido, en concreto, entre los kilómetros 73 y el 89 al paso por La Font de la Figuera.

Mientras tanto, los consorcios provinciales de Valencia y Castellón han actuado en cerca de un centenar de incidentes provocados por las fuertes rachas de viento que se están registrando este sábado en la Comunitat, la mayoría para la retirada de árboles caídos o el aseguramiento de diversos elementos con peligro de caída.

El consorcio provincial de bomberos de Castellón ha informado de que, hasta las 14:00 horas, se han movilizado a un total de 45 servicios relacionados con el viento en la provincia, que se encuentra en alerta roja por rachas de más de 140 kilómetros por hora.

Del total de actuaciones, 21 han correspondido a la retirada de árboles caídos y 24 a la retirada o aseguramiento de diversos elementos con peligro de caída.

Ante esta situación, el consorcio ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y limite las actividades al aire libre mientras persistan las fuertes rachas de viento.

Asimismo también se ha reforzado el dispositivo en los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, y ha activado efectivos de forma presencial en los cinco parques de bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta.

También se han activado los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística (UML) y la totalidad de las 20 unidades de bomberos.

En la provincia de Valencia los bomberos se han movilizado para atender 25 servicios por el viento, entre las 08:00 y las 12:15 horas, una decena de ellos para la retirada de árboles y ramas y el resto para saneamiento o retirada de elementos de fachadas, vallas o carteles.

En el municipio de la Alqueria de la Comtessa se ha retirado por precaución la cruz de la iglesia, que amenazaba con caer por las fuertes ráfagas de viento.