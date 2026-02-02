Alicante afronta en febrero la semana más dura: las víctimas de violencia machista incluyen hijas y nietas de cuatro años

La violencia machista es la principal causa a la que se enfrenta la Audiencia Provincial de Alicante esta semana. De los doce casos que pasarán por los juzgados, ocho están relacionados con ella. Y esto no es una excepción, como se ha podido ver en enero. El asunto empeora cuando en cinco de ellos las víctimas son menores, incluso hijas y nietas.

El primero de ellos es este lunes. En él se juzga a un hombre acusado de violar a una chica de 15 años el 7 de mayo de 2022. El presunto autor había acudido a la vivienda de la víctima a realizar unas reparaciones que le había encargado la madre de la adolescente.

El martes se abordarán dos casos. En el primero, los hechos se refieren al 13 de marzo de 2021 en l’Alfàs del Pi. La acusación pública sostiene en su escrito de conclusiones que abusó sexualmente de una chica a la que había invitado a comer a su casa tras hacer una ruta senderista, cuando ella comenzó a sentirse mareada y a vomitar en el baño después de ingerir unos chupitos de un licor de hierbas.

En el segundo, se acusa a un abuelo de abusar de su nieta de cuatro años el 9 de junio de 2023. El testimonio de un joven y una vecina será clave ya que le denunciaron por esta agresión presuntamente cometida en un parque mientras paseaban al perro.

El miércoles otro caso de violencia machista en la familia, dentro de la jornada más intensa de la audiencia con otros dos juicios más. En esta ocasión es un padre encausado por presuntamente realizar tocamientos a su hija de 12 años.

El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que el acusado, durante una noche de agosto de 2018, en el domicilio familiar, con sus facultades afectadas por el consumo de alcohol, fue al dormitorio de la niña y comenzó a realizarlo tocamientos. La chica relató lo ocurrido a una trabajadora social del centro educativo al que acudía a principios de noviembre de 2021.

El siguiente es el de un hombre al que se le investiga por agredir sexualmente según la acusación pública a una amiga en una vivienda que ella había alquilado en Sant Vicent del Raspeig el 17 de febrero de 2024.

Y de la misma población es el último caso de ese día. En él se juzgará lo que pasó el 29 de diciembre de 2021, aquel miércoles el hombre está acusado de acostarse en calzoncillos en la cama en la que dormía una adolescente de 15 años con la que convivía junto a su madre. Según la fiscalía, le realizó diversos tocamientos durante diez minutos.

Siguiendo en Sant Vicent, el jueves el hombre encausado había acordado mantener relaciones sexuales con una amiga en la que se incluían prácticas sado. La acusación sostiene que el viernes 5 de marzo de 2021 él llevó a cabo prácticas sexuales que no habían acordado previamente, sin el consentimiento y con el rechazo de la chica, que le pidió varias veces que parara por el dolor que estaba sufriendo.

Y el último de todos los juicios previstos será el viernes. En él se vuelve a abordar un delito de distribución de pornografía infantil de carácter particularmente degradante, al igual que la semana anterior. El acusado fue detenido en 2020 en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional, en la que intervinieron durante el registro de su domicilio en Callosa de Segura, 234 archivos de vídeos pedófilos que supuestamente compartía con otros usuarios en Internet.