Juzgan a la exalcaldesa de Orihuela y a dos concejales por ayudas de 800.000 euros a un club de fútbol

La exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente (PP) y dos concejales populares entre 2007 y 2011 se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo jueves acusados de un supuesto fraude en la adjudicación de subvenciones al Orihuela CF, por más de 800.000 euros.



Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juicio arrancará este jueves a partir de las 9.30 horas en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y continuará los días 12, 19 y 26 de este mes.



Además de Lorente y los dos exconcejales, se juzga a un técnico y un interventor municipal, así como dos expresidentes y un antiguo secretario del Orihuela CF por presuntas irregularidades en la tramitación, resolución, abono y gasto de subvenciones del ayuntamiento a dicho club para las temporadas 2007-08 y 2008-09.



Estas ayudas causaron un perjuicio a las arcas públicas de 824.000 euros, según la Fiscalía, que sostiene que los responsables políticos de la corporación de esa época acusados en este procedimiento desplegaron esa conducta para beneficiar a los dirigentes del club de fútbol en contra de cualquier finalidad de interés público.



El ministerio público califica los hechos como delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y pide inicialmente por ellos para cada acusado ocho años de prisión.