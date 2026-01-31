Vídeo: El fuerte viento provoca 50 intervenciones de los bomberos en la provincia de Alicante

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha atendido desde las 00:00 horas de esta pasada medianoche alrededor de 50 servicios como consecuencia del fuerte viento registrado en distintos puntos de la provincia.



Las zonas más afectadas han sido Elda y Benidorm y, en menor medida, Torrevieja, según han informado este sábado fuentes del Consorcio Provincial.



La mayoría de las actuaciones han estado relacionadas con caídas de árboles y postes de luz, rotura de cristales y caída de antenas.

Vídeo: Temporal de viento en Alicante





Entre los servicios atendidos destaca un conato de incendio forestal en el término municipal de Jalón provocado por el viento, así como el vuelco de un camión en la autovía A-31, a la altura de Sax, también a causa de las rachas.



La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos este sábado los avisos por viento y fenómenos costeros en la provincia de Alicante, con rachas de viento que pueden llegar a los 90 km/h.



En Castellón, los bomberos han realizado ocho actuaciones relacionadas con el viento y en Valencia, cinco, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.