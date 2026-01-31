El PSPV aprieta a Pérez Llorca por la polémica de las VPO de Alicante y la Generalitat revisará todos los expedientes

El PSPV ha decidido apretar al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en la ciudad de Alicante. Este mismo viernes dimitía la edil de Urbanismo del Ayuntamiento, Rocío Gómez, actualmente de baja por maternidad.

Tanto ella como un arquitecto municipal y dos allegados de una alto cargo han sido adjudicatarios de viviendas públicas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, la primera promoción de inmuebles públicos en la ciudad de los últimos 20 años.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, han dirigido sus ataques contra Pérez Llorca.

La primera ha instado al PP a aplicar "las herramientas que tiene para intervenir el mercado inmobiliario" en lugar de dejar que "los fondos buitres y sus familiares se puedan beneficiar de ello".



"El Partido Popular da un mensaje equivocado de lo que es la política. La política no son privilegios", ha dicho. "Los votantes del PP también tienen y sufren las consecuencias de los malos gobiernos que no son valientes y no adoptan medidas valientes en materia de vivienda", ha añadido.

Igualmente, ha apuntado que si el president de la Generalitat "aplicara la ley de Vivienda estatal", la Comunitat "no tendría problemas de acceso a la vivienda".

En la misma línea se ha pronunciado Diana Morant, quien ha lamentado que "teniendo a 3.000 personas que se han quedado fuera de las ayudas para acceder a una vivienda en alquiler, el PP esté protagonizando escándalos con la vivienda pública en Alicante".



Asimismo, ha cuestionado que "haya personas que no tengan vivienda donde vivir y que pueden entrar en riesgo de pobreza", y que el Consell de Pérez Llorca "los abandone y se niegue a topar los precios del alquiler como le permite la Ley Estatal de Vivienda".



"Cuando sea presidenta de la Generalitat intervendremos el mercado de la vivienda", ha asegurado la secretaria general de los socialistas valencianos.

Revisión de expedientes

Mientras, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda revisará "todos y cada uno de los expedientes" de adjudicación de la promoción de viviendas sociales 'Les Naus' para verificar que los datos aportados en su momento por los compradores son correctos y que no ha habido "manipulación" en el proceso.

Así lo ha anunciado la titular de la Conselleria, Susana Camarero, quien ha defendido que la Generalitat "no tiene ninguna relación con la adjudicación" de esas viviendas, pues es la promotora, en este caso la cooperativa, la que las adjudica.

Al ser viviendas de protección pública, ha indicado, solicita a la Dirección Territorial de Vivienda "la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda" de estas características.

Camarero ha explicado que en estos momentos se dispone de un informe del secretario territorial de Vivienda de Alicante, en el que hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas de esta promoción "cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso que establece la normativa, tanto los requisitos de ingresos como el no contar con otra propiedad".

No obstante, ha avanzado que tras la información conocida en los últimos días, "se va a realizar un segundo análisis de la información aportada por los compradores para verificar que es verídica" y, para ello, "se van a revisar todos y cada uno de los expedientes para hacer esa comprobación de que los datos aportados en su momento son correctos".

Expediente informativo

Desde la Conselleria, han concretado que la Secretaría Autonómica de Vivienda ha emitido ya una instrucción a la Dirección Territorial para la elaboración de "un informe detallado que incluya toda la información pertinente sobre el expediente de visado de esta promoción, incluyendo información sobre el procedimiento, personas intervinientes e información acreditativa, con el fin de analizar y determinar, en su caso, la apertura de expediente informativo".

Esto se hace, han apuntado, con el objetivo de verificar que toda la información y el procedimiento ha sido el correcto, así como confirmar que la información cumple con todas las garantías y que "no hubiera existido en ningún caso manipulación por parte de los adquirientes o los intervinientes en el procedimiento".

La Conselleria ha precisado que existen dos tipos de vivienda protegida, la de promoción pública, que forma parte del parque público de la Generalitat y que gestiona la entidad pública de vivienda, y la de promoción privada, que son las promovidas por empresas o cooperativas.

En el caso de estas últimas, la Administración se ocupa de "verificar que la edificación cumple con los parámetros de VPP, así como confirmar que los adquirientes de las viviendas cumplen con todos los requisitos establecidos en el decreto en vigor en el momento de la calificación de la promoción".

Las mismas fuentes han indicado que en el caso del residencial 'Les Naus' de Alicante, los adquirientes "estaban sujetos a los requisitos establecidos en el decreto de 2023 aprobado por el Gobierno del Botánic" y la Dirección Territorial de la Conselleria de Vivienda "ha sido la encargada de comprobar el cumplimiento de los requisitos de todos los adquirientes".

Han explicado que ante las informaciones publicadas sobre la adjudicación de estas viviendas, el secretario territorial adjunto de Vivienda ha emitido un informe en el que se hace constar que todas las personas que han accedido a ellas "cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación".

No obstante, se va realizar "un informe detallado que incluya toda la información pertinente sobre el expediente de visado de esta promoción, incluyendo información sobre el procedimiento, personas intervinientes e información acreditativa, con el fin de analizar y determinar, en su caso, la apertura de expediente informativo".