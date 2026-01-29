Avanza el compromiso climático: un 25,6% más de locales adheridos a Hostelería #PorElClima

La hostelería valenciana afianza su compromiso con la lucha contra el cambio climático al cerrar 2025 con 1.537 bares, restaurantes y cafeterías adheridos a Hostelería #PorElClima, frente a los 1.224 del año anterior, lo que supone un incremento del 25,6% en solo un año en la Comunitat Valenciana. Esta evolución refleja la implicación creciente del sector hostelero en la reducción de emisiones y en la mejora de su eficiencia energética.

Hostelería #PorElClima es un proyecto puesto en marcha en 2017 e impulsado por Coca-Cola y Comunidad #PorElClima, con secretaría técnica de ECODES y el apoyo de Hostelería de España, que acompaña a los negocios hosteleros en su hoja de ruta hacia la descarbonización. La iniciativa combina acciones de sensibilización, medición del impacto climático de los establecimientos y apoyo económico directo para facilitar inversiones en tecnologías más eficientes.

A nivel nacional, la iniciativa cerró 2025 con 18.129 bares, restaurantes y cafeterías adheridos, lo que supone un crecimiento del 31% respecto a 2024. Desde su lanzamiento, los establecimientos participantes han puesto en marcha más de 313.800 acciones en favor del clima, orientadas a reducir consumos y emisiones.

La extensión del programa se ha visto reforzada por los bonos climáticos, unas ayudas económicas directas de 1.000, 2.000 y 4.000 euros para que los establecimientos puedan acometer mejoras tecnológicas que reduzcan emisiones y recorten costes energéticos. Entre 2023 y 2025 se han concedido 275 bonos, con una inversión acumulada superior a 780.000 euros por parte de Coca-Cola, destinados a sustituir equipos antiguos por otros más eficientes, tras una medición previa de huella de carbono y su posterior compensación, así como la obtención de la certificación CERO CO2. Un año después de la actuación, se realiza una nueva medición para comprobar la reducción real de emisiones y el ahorro económico logrado.

En paralelo, Hostelería #PorElClima lanzó en 2024 el Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero, una herramienta pionera que ofrece una radiografía detallada del impacto climático y el avance en sostenibilidad de bares, restaurantes y cafeterías en España. La actualización publicada a cierre de 2025 incorpora nuevos datos e insights a partir del análisis de 278 primeras mediciones de huella de carbono de 2023 y 2024, 93 segundas mediciones de 2024 y 154 actuaciones de mejora tecnológica desarrolladas en ese periodo.

Los datos del Observatorio avalan el impacto de las medidas implantadas: el 60% de los establecimientos que acometieron mejoras como sustitución de luminarias, instalación de tecnologías más eficientes o sistemas de ahorro de agua en el marco del programa de bonos climáticos 2023 redujeron su huella de carbono en un 20% de media al año siguiente. En conjunto, estas actuaciones evitaron la emisión de 234 toneladas de CO2e, una cantidad equivalente a las emisiones anuales de 7 restaurantes o 22 bares.

La información recabada por el Observatorio, junto con las auto mediciones de huella de carbono realizadas por los establecimientos participantes, proporciona datos clave para la toma de decisiones y para seguir avanzando en la reducción de emisiones y en la eficiencia de los negocios hosteleros.

Con ello, la hostelería se consolida como un agente activo y necesario frente al cambio climático, trasladando los grandes objetivos del Acuerdo de París a acciones concretas y diarias en bares, restaurantes y cafeterías de la Comunidad Valenciana y del conjunto de España.