Confirmado por la DGT: estos son los tres nuevos radares que te podrán multar en Alicante

Señalización que advierte de la presencia de un radar fijo, en imagen de archivo. EFE

A partir del mes de febrero, circular por las carreteras de Alicante requerirá un poco más de precaución. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la inminente entrada en funcionamiento de tres nuevos radares de tramo en puntos estratégicos de la provincia, junto con otros tres cinemómetros fijos que se activarán entre febrero y marzo.

Durante las primeras semanas, las sanciones serán meramente informativas. Es decir, los conductores recibirán avisos sin multa económica, a modo de periodo de adaptación antes de que las infracciones comiencen a tramitarse oficialmente.

Los primeros dispositivos de control de velocidad media se encuentran instalados desde hace meses y, según la Subdelegación del Gobierno, solo quedan por ultimar algunos ajustes técnicos.

Estos equipos constan de dos cámaras que registran el paso del vehículo en distintos puntos de la vía y calculan la velocidad media entre ambos. Si el resultado supera el límite permitido, la denuncia se genera automáticamente.

Tres tramos bajo vigilancia

1. A-7 (Elche – Crevillent): Sentido Alicante, del punto kilométrico 523,360 al 519,200, con una longitud de 4,16 kilómetros.

2. A-31 (Monforte del Cid – Novelda): Sentido Alicante, entre los puntos 216,550 y 218,900, con 2,35 kilómetros de control.

3. A-31 (Elda-Petrer – Novelda): Sentido Madrid, entre los kilómetros 211,700 y 203,005. Este es el tramo más largo, con más de 8,5 kilómetros bajo supervisión.

Estos radares se sitúan en carreteras con un alto volumen de tráfico, donde Tráfico pretende fomentar una conducción más calmada y reducir la siniestralidad.

Más radares fijos

A los radares de tramo se suman tres dispositivos convencionales que la DGT pondrá en marcha entre febrero y marzo. Se ubican en puntos muy transitados:

- En la N-340, a su paso por Elche (km 725,060), en dirección Alicante.

- En la CV-70, entre Benidorm y La Nucia (km 44,950).

- En la CV-920, en Rojales (km 16,600).

Estos equipos, ya instalados y certificados por el Centro Español de Metrología, solo esperan ser incorporados al listado oficial de radares de la DGT antes de entrar en servicio.

Márgenes de error más reducidos

Desde el verano pasado, los radares de nueva generación aplican márgenes de error menores debido a su mayor precisión. Esto significa que saltarán con velocidades más bajas que antes: por ejemplo, en una vía limitada a 50 km/h, la infracción se registrará ya a partir de 53 km/h (en lugar de 55). En autopistas y autovías, los radares fijos actúan con la “regla del 3”, mientras que los móviles aplican la del 5%, por lo que en una vía de 120 km/h podrían activarse a 126 km/h.

Con este nuevo despliegue, la DGT refuerza el control de la velocidad en puntos especialmente conflictivos de la red viaria alicantina, donde los excesos son habituales. A partir de febrero, levantar el pie unos metros antes del radar ya no bastará: la constancia será la verdadera aliada para evitar sanciones.