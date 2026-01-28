Los bomberos registran más de medio centenar de incidencias por fuertes vientos en la provincia de Alicante

La alerta amarilla pasa a ser naranja este jueves en Alicante por viento fuerte y olas de 5 metros

Desde las 13:00 horas de este miércoles, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha registrado 52 intervenciones derivadas de los fuertes vientos que afectan a toda la provincia. La mayoría de los avisos están relacionados con la caída de árboles, ramas y fragmentos de fachadas o tejados desprendidos por las rachas.

El organismo, que tiene previsto actualizar los datos en torno a las 17:00 horas, señala que todas las comarcas alicantinas están sufriendo este tipo de incidencias, con especial incidencia en Dénia, Elda y Petrer. Por el momento, no se tiene constancia de personas heridas.

Alicante continúa en nivel de alerta naranja debido a los vientos, que podrían alcanzar velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora.

