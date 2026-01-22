Toda la provincia de Alicante en aviso amarillo por viento: las rachas obligan a actuar a los bomberos en nueve municipios

El adiós a la borrasca Harry y sus lluvias deja paso a la borrasca Ingrid que trae fuertes rachas de viento en la provincia de Alicante. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo para este jueves por velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

El equipo del Consorcio de Bomberos es el que más ha notado este cambio del tiempo. Desde antes de las ocho de la mañana y hasta las once han tenido doce intervenciones por los efectos de los fuertes vientos. El peor de todos es un incendio en el exterior de una nave industrial en Elche.

La capital del Bajo Vinalopó es la que acumula un mayor de intervenciones, con tres. El polígono de Carrús lo ha sufrido en particular con las llamas altas y mucho humo afectando al exterior de unas instalaciones en el número 5 de la calle Segorbe.

Cartones, plásticos, restos de desguaces y enseres varios son la causa de esas grandes llamas ya que se trata de materiales almacenados en gran cantidad en el lugar. El fuerte viento registrado en la zona lo está haciendo más complicado, aunque las fuentes del Consorcio destacan que han conseguido evitar que se propague.

Una veintena de efectivos desplazados de los parques de Elche, Crevillent, Almoradí y Sant Vicent están trabajando desde las once de la mañana de este jueves en el lugar. El Consorcio prevé que las labores puedan prolongarse aún más. De momento, no hay heridos.

Esta es la más llamativa de las intervenciones en la que Orihuela también ha necesitado el despliegue de los bomberos para dos intervenciones. Una muestra de cómo está afectando por toda la provincia son las puntuales realizadas en Benissa, Elda, Polop, Crevillent, Benejúzar, San Juan y El Campello.

Las mismas fuentes destacan que las labores se están centrando principalmente en actuar por elementos sueltos en tejados y techos, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, y vallas o elementos urbanos movidos por el fuerte viento. Hasta el mediodía estas no han provocado heridos.

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido adelantarse para evitar problemas y la mañana de este jueves ha cerrado durante todo el día el Castillo de Santa Bárbara. A eso añade que mantiene clausurados los parques y jardines y precintadas las zonas de paso y espacios verdes con presencia de arbolado monumental.

