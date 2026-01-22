Jonny y Madison, 'el matrimonio homicida' tras la muerte de un británico en El Campello: él estaba de permiso por asesinato

"No hay nada más molesto que Jonny me diga cómo conducir desde que salió de prisión", bromea Madison en un vídeo publicado en redes sociales menos de una semana después de ser investigada por causar un accidente mortal el pasado viernes en El Campello donde falleció un hombre británico de 54 años.

La joven norirlandesa, de 21 años, viajaba con su marido, Jonny Smyth, que se encontraba de permiso penitenciario tras ser detenido como principal sospechoso del asesinato de un norirlandés en Rojales a finales de 2024, cuando colisionó por detrás con otro vehículo en la A-70, a la altura de El Campello.

La británica está siendo investigada por un delito de imprudencia menos grave con resultado de homicidio, al no estar atenta a la conducción mientras manejaba su BMW, que impactó contra un Nissan Qashqai, según señalan a este diario fuentes cercanas al caso.

La Guardia Civil le practicó las pruebas de alcohol y drogas, que resultaron negativas, según indica el instituto armado.

El matrimonio acumula ya dos cadáveres en poco más de un año, además de otros incidentes relacionados con drogas y peleas.

Sin embargo, tanto la modelo de OnlyFans como el preso, de 27 años, no muestran ningún arrepentimiento por sus actos.

El principal sospechoso de la muerte de John George, Jonny Smyth.

En un vídeo subido a Instagram, el joven le dice a la conductora que "no sabe conducir por matar a gente en accidentes", mientras ella responde que "todo ha sido una crisis, mi BMW está bien, no tengo ni una marca en mí".

Además, asegura que se está "riendo" de los comentarios recibidos en sus vídeos y anima a sus detractores a "buscar un trabajo o una vida, por favor".

Crimen de Rojales

El suceso se produce poco más de un año después de que Jonny Smyth presuntamente acabara con la vida de su amigo norirlandés John George por una deuda y ocultara su cuerpo bajo un limonero en Rojales.

Como adelantó EL ESPAÑOL de Alicante, el hombre, de 37 años y padre de dos hijos, fue apuñalado en la pierna y tiroteado en el pecho y la cabeza tras ser trasladado en coche a Rojales desde la vivienda de Smyth en Orihuela Costa.

John desapareció el 14 de diciembre, pero no fue hasta el 7 de enero cuando la Guardia Civil localizó el cadáver.

El fallecido se encontraba pasando unos días en esta turística zona con su supuesto amigo, que también resulta ser narcotraficante, y con el exmilitar checo Michal Maly, quien fue cómplice del asesinato.

Tras el crimen, Jonny Smyth se fugó a Tailandia y posteriormente se escondió en Portugal. Fue detenido en Braga el pasado mes de marzo de 2025.

En estos días se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario que le permitió pasar las Navidades en casa junto a Madison.

Ese tiempo le dio para mucho, ya que se vio involucrado en una pelea en la que, según presumía en redes sociales con los puños ensangrentados, habría lesionado a varias personas sin recibir él golpes, además del accidente de tráfico mortal.

Jonny Smyth mantenía un estilo de vida de lujos y excesos en la provincia antes de ser arrestado. Relojes, coches y motos de alta gama, junto con dos propiedades valoradas en más de un millón de euros, daban muestra de su nivel de vida.

En sus redes sociales presumía de haber abandonado "el gueto" en Irlanda del Norte para vivir "el sueño alicantino" entre la Marina Alta y la Vega Baja, alternando entre clubes y casinos de Benidorm y negocios de dudosa legalidad en Orihuela Costa.