Pérez Llorca afea al Gobierno que solo ejecute el 43% de las inversiones ferroviarias en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha aprovechado su presencia en Fitur para lanzar un duro reproche al Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) por el bajo grado de ejecución de las inversiones ferroviarias comprometidas con la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, ha reclamado lealtad institucional y colaboración para afrontar tanto las mejoras en la red de trenes como los efectos del temporal en las playas del litoral.

“Cuando se presupuestan inversiones y cuando se anuncian planes de mejora ferroviaria, se tienen que cumplir”, ha advertido el presidente, antes de recordar que “en el caso de la Comunidad Valenciana, más de la mitad de las previsiones en mejoras en nuestra red ferroviaria no se cumple y no se han hecho”. Según explica el presidente, el grado de ejecución se sitúa en torno al “43% en tema ferroviario”, una cifra que contrastó con la mayor ejecución en materia de carreteras.

Pérez Llorca ha afirmado que la Generalitat no exige nada extraordinario, sino que se respeten los compromisos ya anunciados. “Lo que sí que pido y reivindico es que aquellos compromisos que se adquirieron, en este caso para la Comunidad Valenciana, se lleven a término”, ha señalado, dejando claro que el Consell vigilará el cumplimiento de cada partida presupuestada.

En cualquier caso, el presidente ha evitado vincular directamente el reciente accidente ferroviario en Andalucía con una posible falta de mantenimiento: “En tema del mantenimiento ferroviario, yo no voy a especular”. Y ha recordado que “hay una investigación al respecto y determinará si ha sido determinante o no lo ha sido”, insistiendo en que ahora “toca acabar la investigación, identificar a todas las víctimas y ponerse a disposición de todas las zonas afectadas y después ya habrá momento para dar las explicaciones”.

El jefe del Consell ha subrayado que conoce bien “lo que es sufrir una tragedia” y “lo que no se debe hacer y lo que algunos hicieron” en otros episodios, por lo que rechazó alimentar polémicas partidistas en pleno duelo. “Hemos sufrido mucho los últimos años”, recordando, en alusión a la gestión de otras crisis como la dana de Valencia. Aun así, dejó una reflexión sobre las decisiones que se toman a posteriori: “Ayer leí en los medios de comunicación que ahora van a reducir la velocidad en algunos tramos; eso también nos lo tendríamos que explicar cuando llegue el momento”.

Pese a las críticas, Pérez Llorca ha tendido la mano al Ejecutivo central al reivindicar una relación constructiva. “Al margen de las discrepancias ideológicas que podamos tener, todos los que hemos sido elegidos por los ciudadanos tenemos que tener una relación funcional”, ha afirmado. “Deben existir cauces de colaboración”, añadió, aunque reconoció que esa relación no es hoy la que desearía la Generalitat. En este sentido, se mostró dispuesto a “sentarse” con el Gobierno para abordar tanto las infraestructuras ferroviarias como la protección del litoral.

El litoral

Y es que, el temporal que ha azotado el Mediterráneo y su impacto en las playas valencianas ha sido otro de los ejes de su intervención. “Ayer en la Comunidad Valenciana vimos cómo el temporal ha afectado a muchísimas playas de Valencia”, ha lamentado el presidente. La Generalitat lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de actuar: “Llevamos tiempo reivindicando al Gobierno de España que hay que asegurar el estado de esa costa y no lo hace”. Frente a esa “inacción”, ha defendido que el Consell sí ha movido ficha: “Hemos aprobado una ley de costas que, entre muchas cosas, pretende acabar con la inacción del Gobierno de España”.

Pérez Llorca ha denunciado, sin embargo, que esa norma autonómica se ha visto frenada por el Ejecutivo central. “Lo que no quieren hacer ellos, nosotros nos hemos ofrecido a hacerlo en esa ley y nos lo han paralizado”, ha criticado. Asimismo, el presidente ha recordado que el último temporal obligó a evacuar a algunas familias que vivían en primera línea de costa y ha apelado directamente a la responsabilidad del Gobierno central: “Le propongo al Gobierno que, si quiere, nos sentemos, que hagamos una mesa de diálogo”. “Ya no les pido que lo hagan, simplemente les pido que nos dejen hacer a nosotros lo que nos dicen los vecinos”, reclama.