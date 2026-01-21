La familia de María Pardo, una de las 400 que sufren pobreza energética en Alicante: "No solo es pasar frío"

Una mujer con una manta para protegerse del frío, en imagen de archivo. Cruz Roja

La pobreza energética afecta a miles de personas en Alicante que no tienen recursos para combatir el frío o pagar la factura de la luz. Tan solo en 2025, Cruz Roja ayudó a 415 familias afectadas.

Una de ellas es la de María Pardo Martínez, una mujer residente en Alcoy con graves dificultades económicas que tiene que mantener con su pensión de 800 euros a sus tres hijos.

A sus 74 años, cuida de dos hijos con problemas psicológicos y ayuda a su hija María Esperanza, que sufre una enfermedad ósea y no trabaja, a comprar comida para ella y su hija de 20 años.

"Con mi pensión y la ayuda que recibe uno de mis hijos por estar en tratamiento psicológico vamos pasando la racha y ayudamos a mi hija para que tenga para comer", declara.

Sus limitados ahorros hacen que tenga que elegir entre ayudar a su hija o pagar la factura de la luz, lo que la convierte en una persona afectada por pobreza energética.

Como explica Elena Martínez, técnica de Medio Ambiente en Cruz Roja Alicante y responsable del programa contra la pobreza energética en la provincia, "se considera pobreza energética cualquier situación en la que una persona no puede pagar las facturas de la luz, no puede mantener una temperatura adecuada en la vivienda o tiene que elegir entre otros gastos básicos".

La familia de María Pardo es una de las más de 400 que Cruz Roja ayudó el pasado año.

"Estoy muy agradecida, porque me cambiaron todos los enchufes. Estaban muy mal y me dijeron que estaban a punto de provocar un cortocircuito. También me han comprado la nevera y una estufa", comenta la alcoyana.

La especialista destaca que el perfil de las personas que sufren pobreza energética suele estar vinculado a quienes "tienen problemas económicos o conflictos familiares. La energía es lo primero que se recorta".

La situación se agrava si se tiene en cuenta "el coste altísimo de la energía" en los últimos años.

Martínez recuerda que estas dificultades para pagar las facturas "acarrean problemas de salud, como afecciones respiratorias. No es solo pasar frío en la vivienda, también genera problemas de salud emocional".

El mayor aumento de familias afectadas se produjo con la pandemia y la guerra de Ucrania.

"Los precios subieron muchísimo y hubo un pico brutal de personas afectadas", sostiene la experta.

La ciudad con más familias en esta situación es Alicante, por ser la más poblada, y la comarca con más casos es la Vega Baja, junto a otros municipios donde "hay menos capacidad de acceder a empleos", indica.

Ayuda casa a casa

La ayuda que ofrece Cruz Roja a familias como la de María Pardo es "lo más individualizada posible", asegura Martínez.

"Es una solución personalizada. Podemos derivarles a talleres grupales donde se les explica cómo interpretar la factura de la luz y qué recursos tienen disponibles, como el acceso al bono social", apunta la técnica.

También se les enseña a utilizar comparadores para reducir el coste de la factura y buenas prácticas en el hogar para disminuir el consumo energético.

Además, se les entrega un kit de microeficiencia energética personalizado que incluye bombillas led, regletas o temporizadores para evitar el consumo continuo.

Y en los casos más graves, se realizan actuaciones de rehabilitación en la vivienda, como el saneamiento de la instalación eléctrica o la compra de electrodomésticos.