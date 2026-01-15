¿Hay más delincuencia en Alicante que en otras provincias de España?: empeora en 12 de 14 delitos

Las patrullas peatonales de la Policía Nacional en la playa del Postiguet de Alicante en imagen de archivo. Policía Nacional

Una de las principales quejas que se repite a lo largo y ancho de la provincia de Alicante tienen que ver con la seguridad en las calles. Sobre todo en poblaciones concretas como Benidorm, Alicante, Elche o Villajoyosa. Pero, ¿está realmente peor que otros territorios de España en cuanto a delincuencia?

Buceando en los datos del Ministerio del Interior se puede hallar la respuesta, pues recoge todos los delitos cometidos en 2025 a falta del último trimestre.

Comparando la evolución en categorías que van desde homicidios o cibercriminalidad se puede comprobar si la provincia mejora o empeora las cifras del conjunto de las provincias españolas a partir de su evolución respecto a los casos de 2024.

La diferencia más significativa se da en los homicidios dolosos y asesinatos consumados, donde Alicante registra una evolución 21 puntos porcentuales mejor que la media nacional.

Mientras en el conjunto de España no hay variación, la provincia reduce este delito de forma notable tras un año 2024 para olvidar en este aspecto con 20 crímenes.

En el extremo opuesto destacan los homicidios en grado de tentativa, con una brecha de un 26,5 % peor en Alicante respecto al conjunto del país, lo que supone el mayor empeoramiento relativo.

Otra desviación importante aparece en los robos con fuerza en domicilios, donde Alicante empeora un 17% respecto a la provincia media española.

Los robos con violencia e intimidación también muestran una brecha de un 8,4 % negativa para Alicante.

La comparación sigue perdida si se enfrenta la evolución en cibercriminalidad, donde Alicante continúa sin frenos con un 14 % de aumento frente al 8 % en España.

También se observan peores datos en las agresiones sexuales con penetración, con 8,4 puntos más de incremento en Alicante, mientras que en el resto de delitos sexuales la diferencia es más moderada.

De las 14 categorías que recoge Interior, Alicante solo presenta un mejor comportamiento que el conjunto de España en dos, entre ella la más grave, la de homicidios dolosos y asesinatos consumados.

A ello se suma el tráfico de drogas, cuya evolución en Alicante es prácticamente plana frente al incremento registrado en el conjunto del país.

En todo lo demás sale mal parada de la comparación. El deterioro es especialmente acusado en los homicidios en grado de tentativa, los robos con violencia, los robos con fuerza en domicilios, los hurtos, las sustracciones de vehículos y sobre todo, en la ciberdelincuencia, tanto en estafas informáticas como en otros delitos digitales.