Ya es oficial: Alsa habilita el Abono Único 2026 con viajes ilimitados durante 30 días, por un precio de 60 euros

Viajar de forma ilimitada por España durante 30 días por 60 euros ya es una realidad. Alsa se suma al Abono Único impulsado por el Gobierno para 2026, una tarifa plana que permite desplazarse en autobús y tren por todo el territorio nacional y que busca facilitar la movilidad a precios asequibles.

El transporte público se consolida así como una herramienta clave para fomentar la autonomía personal, especialmente entre jóvenes y personas que necesitan moverse con frecuencia por motivos laborales, académicos o personales. Apostar por él también significa avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y responsable con el entorno.

Además, en un contexto marcado por la subida generalizada de precios al inicio del año, este tipo de iniciativas alivian el bolsillo y ofrecen una alternativa real al vehículo privado. Menos gastos, menos emisiones y más libertad de movimiento: la ecuación es clara.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsa el Abono Único como la forma más sencilla de viajar por España en transporte público estatal. Con una tarifa plana mensual, el abono permite usar autobuses estatales, cercanías y trenes de media distancia de forma ilimitada durante 30 días.

El precio general es de 60 euros al mes, mientras que los jóvenes de hasta 26 años, nacidos a partir del 1 de enero del 2000, pueden beneficiarse de una tarifa reducida de 30 euros.

El objetivo es claro: hacer la movilidad más accesible, ecológica y al alcance de todos, contribuyendo a un entorno más limpio y saludable.

Abono Único Alsa

Alsa es una de las compañías que ya ofrece este servicio dentro de su red de transporte. Según confirman desde Alsa, el Abono Único permite realizar viajes ilimitados durante 30 días consecutivos desde la fecha de activación elegida por el usuario.

El abono estará disponible para viajar a partir del 19 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026, y es válido para cientos de destinos en España. Puede adquirirse con hasta 30 días de antelación y está disponible exclusivamente a través de los canales digitales de la compañía.

Se trata de un abono personal e intransferible, asociado al DNI del viajero mediante un código de seguridad. En el caso de la tarifa joven, es imprescindible registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes para obtener el código necesario antes de la compra.

Dónde se puede utilizar

El Abono Único permite viajar en líneas de autobús estatales que conectan distintas comunidades autónomas, en todos los núcleos de Cercanías y Rodalies adscritos, así como en trenes de Media Distancia convencional. También es válido en determinados servicios AVANT declarados como Obligación de Servicio Público.

Quedan excluidos el AVE, los trenes de larga distancia y el transporte urbano de cada ciudad. En el caso de servicios de clase superior, el viajero deberá abonar la diferencia correspondiente.

Desde Alsa destacan que, si el usuario ya ha adquirido el Abono Único a través de otro operador, puede utilizarlo en sus servicios sin necesidad de realizar una nueva compra, reforzando así una movilidad más integrada, económica y sostenible.