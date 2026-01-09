La Nucía se convierte en capital mundial de las artes marciales con la apertura de la Top Ten Academy

El Centro de Deportes de Combate de La Nucía da un salto definitivo al mapa internacional con la apertura de Top Ten Academy La Nucía, la primera academia internacional de la prestigiosa marca Top Ten. El estreno reúne a 12 campeones mundiales y olímpicos de artes marciales, confirmando la ambición del proyecto desde el primer día.

La firma alemana, referente mundial en equipaciones y material deportivo, elige La Nucía como sede de su academia internacional, dotada con instalaciones de última generación.

Con esta incorporación, el centro, de 3.500 metros cuadrados, se consolida como espacio de tecnificación y alto rendimiento, preparado para acoger a selecciones, federaciones, clubes y deportistas de élite de todo el mundo.

El estreno cuenta con figuras de primer nivel como el karateka francés Steven Da Costa, campeón mundial y oro olímpico en Tokio 2020; el estadounidense Bailey Murphy, triple campeón mundial de kick boxing WAKO; o la eslovena Tyra Barada, doble campeona del mundo de kick boxing WAKO y taekwondo ITF.

También están presentes los campeones mundiales españoles WAKO 2025, entre ellos los valencianos Kevin Koffe, Ángela Talero, Talhaoui Kabil y Yassine Talhaoui, además del catalán Jordi Requejo.

"Es impresionante este Top Ten Academy de La Nucía. Es el mejor centro de entrenamiento que he visto, es enorme y perfectamente equipado para poder practicar cualquier disciplina de artes marciales. Lo tienes todo en una misma instalación, servirá tanto para que entrenemos los campeones mundiales actuales como para que se forjen los del futuro", afirma Steven Da Costa.

Así será la Nucia Top Ten.

El acto reúne a responsables institucionales y a presidentes de federaciones internacionales, con la presencia del CEO de TOP TEN Mundial, Peter Kruckenhauser, y del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, junto a representantes de WAKO, taekwondo, muay thai y boxeo, entre otros.

Kruckenhauser subraya la apuesta estratégica por La Nucía: "Nos hemos convertido en el sponsor oficial de este fantástico Centro de Deportes de Combate con Top Ten Academy La Nucía, perfectamente equipado con las más modernas instalaciones. Se convertirá en un referente internacional donde vendrán deportistas de élite de todo el mundo, como hoy en su estreno".

Por su parte, el alcalde destaca el impacto del proyecto: "Gracias a Top Ten Academy nos convertimos en un referente a nivel mundial de las artes marciales, equipada con el más moderno material, 3.500 metros cuadrados, donde vendrán los mejores deportistas a tecnificar a este centro de alto rendimiento".

Presentación de la Nucia Top Ten.

Durante la inauguración también se presenta el futuro Sports Hotel, un complejo de 160 habitaciones, piscina, restaurante y rooftop, conectado directamente con el centro deportivo.

Las obras está previsto que comiencen en abril de 2026, completando un ecosistema pensado para el deporte de élite.