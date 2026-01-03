Desarticulada una organización familiar dedicada a la trata de seres humanos con fines sexuales

La Guardia Civil ha liberado a nueve víctimas de un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la localidad de Torrevieja, en Alicante.

En el marco de la operación Torrealba, las autoridades han detenido a cinco personas como presuntas responsables de los hechos delictivos.

Las investigaciones se iniciaron en junio de 2025, tras la denuncia presentada por dos mujeres ante el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja, quienes manifestaron ser víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, según ha informado el Instituto Armado.

Ante la gravedad de los hechos, el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante asumió la investigación, dando inicio a la operación.

En una primera fase, las pesquisas se centraron en un club de alterne y en un hostal, ambos situados en la localidad de Torrevieja.

Durante las inspecciones, los agentes, con el objetivo de restituir los derechos de las víctimas e impulsar su integración social, contaron con la colaboración de personal de Fiet e In Género, dos organizaciones no gubernamentales especializadas en la atención integral a víctimas de trata.

En el transcurso de estas actuaciones se detectaron nuevas posibles víctimas de explotación sexual, lo que motivó la aceleración de la investigación ante el riesgo de que fueran trasladadas a otros establecimientos por los responsables de la organización criminal.

Como resultado de la investigación, a finales del mes de noviembre se llevaron a cabo sendas entradas y registros simultáneos en el pub y en el hostal.

Tras la intervención, se logró la liberación de nueve víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, siete de ellas detectadas durante la actuación policial, que se suman a las dos víctimas iniciales que dieron origen a la investigación.

Además, se intervinieron diversos dispositivos de telefonía móvil, material tecnológico y documentación para su posterior análisis. Asimismo, se procedió a la detención de cinco personas --tres varones y dos mujeres, de entre 22 y 51 años--.

Entre los detenidos se encontraba la cabecilla y gerente de los dos establecimientos, así como su hermano, su hijo y su cuñada; finalmente, un hombre que ejercía funciones de seguridad en el pub.

Tanto la gerente como su hermano y el responsable de seguridad contaban con antecedentes por hechos delictivos. A los detenidos se les imputan los delitos de trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó la libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares. Asimismo, la autoridad judicial ordenó el cierre y clausura del pub y del hostal.

La operación contó también con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del Puesto Principal de Torrevieja, además de las dos ONG especializadas y de la Inspección de Trabajo de la Generalitat Valenciana.