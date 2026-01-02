Prisión provisional para el detenido por el incendio mortal en un edificio de Crevillente

La Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche (Alicante), anteriormente conocida como Juzgado de Instrucción número 4, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido por su presunta implicación en el incendio de un edificio en Crevillent (Alicante), suceso en el que perdió la vida una joven de 25 años y resultó herido un hombre de 33.

Según informa Efe, el arrestado está siendo investigado en el marco de una causa abierta por presuntos delitos de incendio, asesinato y lesiones, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un piso situado en la segunda planta de un inmueble de tres alturas en la calle Al-Shafra.

El fuego generó una intensa cantidad de humo y llamas que obligó a desalojar a unas sesenta personas, tanto del edificio afectado como de otro contiguo, de acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil.

Seis vecinos fueron rescatados, cuatro de ellos a través de la fachada y los otros dos —la joven fallecida y un hombre de 33 años— desde el interior del inmueble. Ambos resultaron intoxicados por el humo, al igual que un perro que logró recuperarse posteriormente, según el servicio de bomberos.

La joven, de 25 años, fue hallada en parada cardiorrespiratoria y asistida de inmediato por el equipo médico de urgencias movilizado por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, que logró reanimarla en dos ocasiones y la trasladó al Hospital del Vinalopó en Elche, finalmente falleció, según confirmaron las mismas fuentes.

El hombre de 33 años fue atendido también por inhalación de humo y trasladado al Hospital General de Elche, donde permanece ingresado con pronóstico reservado.

La Guardia Civil procedió a la detención de un vecino del edificio por su posible vinculación con el incendio.