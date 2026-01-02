¿Nieve en la Comunitat para recibir a los Reyes Magos? Estas son las previsiones para los próximos días

La nieve en la sierra de Aitana en una imagen de archivo. David Argiles

Un temporal invernal se acerca a la Comunitat Valenciana y dejará un ambiente muy frío, con nieve en cotas relativamente bajas y heladas importantes en el interior, según avanza À Punt.

El choque de dos masas de aire sobre la Península Ibérica provocará un desplome notable de las temperaturas, que podrían bajar hasta los -9 °C o -10 °C en algunas zonas del interior.

Las precipitaciones serán destacadas, especialmente en forma de nieve por debajo de los 600 metros e incluso alrededor de los 500 metros, con posibles acumulaciones importantes.

Borrascas implicadas

Según detalla À Punt, uno de los sistemas responsables será la borrasca Francis, situada al oeste de la Península, que arrastrará una masa de aire húmeda y muy favorable a las lluvias.

La segunda protagonista será la borrasca Anna, actualmente sobre Dinamarca, que enviará hacia España una masa de aire mucho más fría.

A partir del domingo

La confluencia de ambas masas de aire empezará a notarse en la Comunitat Valenciana desde el domingo, primero en el mar y la franja litoral.

Se prevé viento de gregal soplando con fuerza, con rachas superiores a 50 km/h en la zona marítima y olas de más de dos metros en el golfo de València.

Lluvia, nieve y viento

Las lluvias serán generales y persistentes en el litoral y en el sur del golfo de València, y localmente podrán ser de intensidad fuerte.

¿Nevadas en gran parte de #España para recibir a SSMM Los Reyes Magos de Oriente en este inicio del #Año2026? Escenario que va ganando enteros conforme pasan las horas. Se produciría por la interacción de la #BorrascaFrancis y una masa de aire ártico. Análisis y seguimiento. pic.twitter.com/BWMuE4B6vV — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) January 1, 2026

A partir de la noche del domingo, con la entrada del aire más frío, la precipitación del lunes pasará a ser nieve por encima de los 500 metros y, puntualmente, en cotas aún más bajas al final del día.

Heladas y nevadas en Reyes

El descenso de las temperaturas se acentuará todavía más de cara al martes, día de Reyes, cuando se esperan nevadas más generalizadas. En zonas de interior, los termómetros podrían situarse entre -7 °C y -10 °C, con heladas acusadas y un ambiente claramente invernal.​