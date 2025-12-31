Detenidos en El Campello dos jóvenes buscados por robos a mayores con el "método del abrazo"

La Guardia Civil ha arrestado a dos jóvenes, de 18 y 22 años, sobre los que pesaban requisitorias judiciales y policiales relacionadas con robos a personas mayores mediante el conocido “método del abrazo”. La detención tuvo lugar en una entidad bancaria de El Campello, según informó este miércoles el instituto armado.

Los hechos por los que se les buscaba ocurrieron el 31 de octubre, cuando patrullas de la Guardia Civil de El Campello, que realizaban un operativo destinado a proteger a mayores en sus gestiones bancarias, observaron a un individuo en actitud sospechosa cerca de una sucursal. Al notar la presencia de los agentes, el sospechoso intentó esconderse tras un vehículo estacionado y, posteriormente, subió a un coche aparcado en doble fila junto a la puerta del banco.

Tras verificar los datos del vehículo, los agentes descubrieron que existía una requisitoria activa emitida por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Valencia, que solicitaba identificar a los ocupantes del automóvil por su posible relación con varios hurtos cometidos mediante el “método del abrazo”. Ante esto, procedieron a detener el vehículo e identificar a sus ocupantes.

En el interior viajaban dos hombres y se hallaron diversas prendas y objetos —como gorras, ropa de recambio, zapatillas y una máscara de Halloween— que podrían haber sido usados para cometer delitos. El coche, que figuraba a nombre de otra persona, fue intervenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil.

Tras consultar las bases de datos policiales, se comprobó que ambos pertenecen a la misma familia. Uno de ellos era buscado por la Policía Nacional de Cartagena (Murcia) por un delito de hurto, mientras que el segundo acumulaba dos requisitorias: una del Juzgado de Menores nº 1 de Granada por estafa y otra de la Policía Nacional de Sagunto por hurto, además de otras por averiguación de domicilio y paradero.

Finalmente, los dos sospechosos fueron arrestados y puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, que ordenó su puesta en libertad bajo la imposición de medidas cautelares.