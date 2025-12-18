Un bombero, alto y claro sobre la nueva baliza obligatoria de la DGT: "No dejéis de llevar los triángulos"

En torno a 1,15 millones de alicantinos con carné de conducir tendrán que llevar obligatoriamente la polémica baliza V-16 para no ser multados. Este dispositivo, sin embargo, debe utilizarse correctamente y complementarse en caso de avería para evitar riesgos en la carretera.

En Alicante hay cerca de 1,5 millones de vehículos afectados por la nueva obligación.

A nivel nacional, se calcula que unos 25 millones de vehículos tendrán que incorporar la V-16, con un gasto obligatorio que se ha estimado en torno a 35–45 euros por unidad y un mercado potencial de cientos de millones de euros.

A partir del 1 de enero de 2026, estos dispositivos sustituirán de forma definitiva a los triángulos de emergencia en los vehículos obligados a llevarlos. La Dirección General de Tráfico ha dejado claro que no habrá más prórrogas.

La normativa aprobada por la DGT establece que las balizas luminosas serán el único sistema homologado para señalizar una avería o accidente en carretera. La intención es mejorar la seguridad y evitar que los conductores tengan que bajarse del vehículo en situaciones de riesgo.

No obstante, profesionales de distintos cuerpos de seguridad y rescate han alertado de la peligrosidad de renunciar definitivamente al triángulo de emergencia.

Es el caso de Edi Díaz, un bombero valenciano que compartió sus consejos sobre cómo actuar a partir del próximo año en caso de accidente utilizando ambos elementos.

"Nos acabamos de encontrar con esto, un accidente en plena curva, con un coche sobre el lateral. Aquí, ¿dónde meto esta baliza? ¿Qué hacemos con ella?", comentó en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Su recomendación como profesional es clara. "No dejéis de llevar los triángulos en el coche, porque en un cambio de rasante con la luz esto no se va a ver; en una curva tampoco. O señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema", advirtió.

Para el bombero, esta es una decisión que puede salvar vidas al hacer posible que los demás vehículos puedan "aminorar y no pillaros".

"Creedme que no queremos sacar a nadie de dentro de un vehículo y esto está bien como algo más, como una señal adicional. Pero adicional: no dejéis de llevar nunca los triángulos en el coche", concluyó.