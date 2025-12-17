Alcoy estudia denunciar a la productora del rodaje "para adultos" en la tumba de Camilo Sesto

El Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra la productora que grabó imágenes de recursos en la tumba de Camilo Sesto, en el cementerio municipal San Antonio Abad, tras constatar que han sido utilizadas posteriormente en "una película de contenido pornográfico, sin conocimiento ni autorización municipal", informa EFE.

La polémica sobre este asunto se produjo este martes cuando el grupo popular en el consistorio acusó al gobierno local, formado por PSPV-PSOE y Compromís, de haber autorizado un rodaje de este tipo y en ese emplazamiento, al considerar que supone "una grave falta de sensibilidad" hacia la memoria del artista, su familia y la ciudadanía.

Por su parte, el ejecutivo municipal negó haber autorizado el rodaje de esa índole y aseguró que la Alcoy Film Office, la entidad pública que promueve el sector audiovisual en la localidad, no concedió permiso para una producción de carácter pornográfico.

En un comunicado, el consistorio ha señalado este miércoles que estudia emprender acciones legales contra la productora, tras constatar que recursos audiovisuales grabados en ese camposanto "han sido utilizados posteriormente en una película de contenido pornográfico, sin conocimiento ni autorización municipal".

El gobierno local ha reiterado que "en ningún momento se solicitó ni se autorizó la grabación de ningún producto audiovisual destinado al público adulto, ni tampoco se grabaron escenas de carácter sexual o pornográfico en el cementerio".

"La productora firmó una declaración responsable, documento obligatorio para este tipo de permisos, en la que se exige detallar la sinopsis, el tipo de contenido y los canales de difusión de las imágenes", ha especificado.

En esa declaración, según el ejecutivo municipal, "la empresa indicó que se trataba de tomas de carácter introspectivo y de duelo para una webserie que se difundiría en YouTube, una plataforma que, además, prohíbe expresamente la difusión de contenido para adultos, lo que hacía imposible prever el uso final que se ha dado a dichas imágenes".

Asimismo, "la productora presenta en su propia página web trabajos para fincas vitivinícolas o para la Diputación de Alicante, sin que figure ningún contenido que pudiera hacer sospechar un uso distinto al declarado", ha expuesto.

"No obstante, según se ha conocido posteriormente, entre los servicios que ofrece la empresa se encuentra la grabación de recursos de contexto que posteriormente vende a terceras productoras, circunstancia que no fue comunicada en ningún momento al Ayuntamiento", ha afirmado el gobierno local en la nota de prensa.

Esta forma de proceder "evidencia", según el ejecutivo municipal, "un claro interés por ocultar información relevante, por lo que se están analizando las posibles vías legales a adoptar".

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha asegurado que "se llegará hasta el final para depurar responsabilidades y estudiar todas las acciones legales que estén al alcance del consistorio".

Zamorano ha explicado que, con independencia de este caso concreto, el ayuntamiento aprovechará la aprobación de la nueva ordenanza reguladora de rodajes y producciones audiovisuales para reforzar y blindar las garantías, especialmente en espacios sensibles y de alto valor patrimonial, con el fin de impedir cualquier uso fraudulento o engañoso de las autorizaciones concedidas.

La edil ha manifestado que "lo que resulta absolutamente inaceptable es que el PP esté utilizando este engaño para ensuciar la imagen de Alcoy a nivel nacional, dañar la reputación" del cementerio municipal de Alcoy y "manchar la memoria y la figura de Camilo Sesto"