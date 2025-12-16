Manuel Caballero recibe en Alicante la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, impone la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía a Manuel Caballero.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha impuesto la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía a Manuel Caballero, decano del Colegio de la Abogacía de Alicante entre 1977 y 1987 y consejero de la Abogacía Española en ese mismo periodo.

Durante la visita de ayer, González realizó reuniones de trabajo y un encuentro con los colegiados y colegiadas para abordar temas de especial interés y subrayó que se trataba de un reconocimiento compartido por toda la Abogacía, no solo por el Colegio de Alicante.

"Es un acto muy emotivo y especial para todos: para la Abogacía alicantina, para su Colegio y, os lo aseguro, también para mí y para toda la Abogacía Española", señaló.

Durante su discurso, repasó la intensa trayectoria profesional e institucional de Caballero, con más de medio siglo de ejercicio en primera línea de la Abogacía, subrayando que la condición de abogado acompaña toda la vida.

El presidente del Consejo General destacó también la unanimidad que siempre rodeó la figura de Caballero. "Lo que aquí le hemos entregado es un símbolo. Un símbolo de gratitud, de orgullo y afecto", subrayó, recordando que la Abogacía es heredera del esfuerzo y el compromiso de quienes la precedieron.

El presidente de la Abogacía resaltó la obligación de no olvidar y de agradecer a quienes, como Manuel Caballero, "fue el germen de muchas cosas buenas, él las promovió, él las impulsó y él las hizo posible. Así lo reconoce con esta Cruz toda la Abogacía Española".

El decano del ICALI, Ignacio Gally, por su parte, señaló que "Manuel supone una figura decisiva para el Colegio de la Abogacía de Alicante, no solo impulsó la creación de la Escuela de Práctica Jurídica, sino que vertebró el Colegio a través de las delegaciones y representó a la abogacía alicantina en multitud de foros nacionales e internacionales".

Así, la abogada, presidenta honoraria de la Agrupación de Mujeres Abogadas del ICALI, y miembro de Junta de Gobierno con Manuel Caballero, Concepción Collado, fue la encargada de enlazar la figura del decano honorario a través de la laudatio, en la que destacó la pasión de Caballero por "el libre ejercicio de la profesión de abogado".

Tras la imposición de la Cruz, el decano honorario del ICALI y hoy homenajeado agradeció el reconocimiento y subrayó que, tras seis décadas en ejercicio, su deseo está lejos de retirarse, sino todo lo contrario, "quiero seguir siendo útil a la sociedad, quiero transmitiros mi deseo de continuar, de seguir al pie del cañón, de sentirme hasta el último suspiro de mi vida, abogado".