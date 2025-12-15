La Diputación de Alicante presenta un presupuesto de 419 millones para 2026 con un aumento del 9,2%

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante ha dado a conocer este lunes el anteproyecto de presupuestos para 2026, que asciende a un total consolidado de 418.988.935,29 euros, lo que supone un incremento del 9,23% respecto al ejercicio anterior.

Dentro de esta cifra que recogeEuropa Press, se incluye tanto el presupuesto de la propia institución provincial, que alcanza los 368.699.860 euros (un 10,2% más), como el de sus distintos organismos autónomos: 5,3 millones del Patronato Provincial de Turismo, 1.085.492,12 euros de la Caja de Crédito Provincial, 47.846.917 euros de Suma Gestión Tributaria (junto con Geonet Territorial SAU), 1.482.961 euros de Alicante Natura Red Ambiental SA, 1.660.901 euros del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert (IAC), 1.543.486,1 euros del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero y 5.826.498,28 euros de Proaguas Costablanca SA.

Las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez (PP) han presentado los detalles en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Provincial, destacando que el objetivo principal este año es reforzar la asistencia a los municipios.

Asimismo, recordaron la existencia de un plan económico vigente que debe cumplirse “de forma obligatoria” y subrayaron que las reglas fiscales actuales impiden el uso de los remanentes de tesorería, lo que condiciona la preparación de las cuentas. En este marco, Sáez ha señalado la intención de impulsar programas como Alicante Inteligente Agua.

Por su parte, Serna ha explicado que, como en ejercicios anteriores, el equipo de gobierno del PP —que cuenta con mayoría absoluta— ha remitido el proyecto de presupuestos a los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y Vox) para que puedan presentar sus enmiendas, que en estos momentos se encuentran en fase de evaluación.

La vicepresidenta ha insistido además en que las restricciones de gasto limitan la posibilidad de acometer ciertas inversiones.

Si el Gobierno central permitiera el uso de los remanentes, ha apuntado, la provincia podría beneficiarse de una inyección económica cercana a los 400 millones de euros.

Serna ha añadido que las cuentas para este año incluyen dos nuevas partidas: una destinada al apoyo a los municipios en la conservación y mantenimiento de cementerios, y otra orientada al cuidado del patrimonio histórico, como iglesias y ermitas.