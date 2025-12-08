El TRAM d'Alacant renueva el mantenimiento de la Línea 9 con un contrato de 2,7 millones

Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) asegura la continuidad del servicio en la Línea 9 del TRAM d’Alacant con la adjudicación de un nuevo contrato de mantenimiento valorado en 2,7 millones de euros.

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años y opción a un ejercicio adicional, tomará el relevo del actual cuando expire el 31 de diciembre para garantizar que no haya interrupciones en las tareas esenciales de conservación y explotación del tramo Benidorm-Dénia.

El encargo abarca el mantenimiento integral de los sistemas de señalización y telefonía que permiten operar la Línea 9 con normalidad y seguridad. El objetivo es preservar estas infraestructuras en condiciones óptimas, de acuerdo con los estándares de calidad y la normativa vigente.

Las instalaciones sujetas al contrato incluyen desde los elementos de campo, -señales, circuitos de vía, contadores de ejes, accionamientos de agujas o armarios técnicos-, hasta los equipos de cabina y puestos de operador, como enclavamientos, comunicaciones y sistemas de energía.

También incorpora la telefonía de explotación, con las centrales y pupitres del Puesto de Mando, las estaciones y los módulos conversores IP que permiten coordinar el servicio.

La Línea 9

FGV ha ejecutado en los últimos años diferentes actuaciones en Línea 9 de TRAM d’Alacant, que une Benidorm y Dénia en un recorrido de 50 kilómetros con 18 estaciones, con la finalidad de conseguir la renovación y modernización integral de esta línea.

Las diferentes actuaciones iniciadas en 2014 se han prolongado hasta el 28 de enero del presente año, cuando se recuperó la circulación sin trasbordos a lo largo de todo su trazado, con una inversión que supera en conjunto los 150 millones de euros.

Las mejoras técnicas y nuevas infraestructuras, así como la incorporación del nuevo material móvil con unidades electro-diésel, han permitido mantener y mejorar las condiciones de explotación, garantizando la regularidad y la calidad del servicio con unos estándares similares al resto de la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valencian (FGV) en Alicante.