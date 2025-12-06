Interior refleja los únicos cinco municipios de Alicante que bajan en criminalidad en 2025

En un año marcado por el fuerte repunte de la delincuencia en buena parte de la provincia, solo cinco municipios alicantinos pueden presumir de haber reducido su criminalidad entre enero y septiembre de 2025, el último periodo con datos oficiales.

Así lo refleja el último balance del Ministerio del Interior, que sitúa a Santa Pola, Alcoy, Villajoyosa, Elda y Benidorm como las únicas localidades de más de 20.000 habitantes, las únicas que recoge, que logran cerrar los tres primeros trimestres del año con mejores cifras que en 2024.

La caída más pronunciada la protagoniza Santa Pola, que registra un descenso del 5,1 % en el total de infracciones penales.

El dato cobra aún más valor si se tiene en cuenta que la villa marinera venía de un año negro en materia de seguridad durante 2024, cuando llegó a acumular un aumento del 22 % en la criminalidad en el segundo trimestre.

Ese repunte la situó entonces como el cuarto municipio de toda la Comunitat Valenciana donde más crecían los delitos, solo superado por Benicarló, Llíria y Oliva.

El giro en la tendencia ha sido notable, pues entre enero y septiembre de 2025 Santa Pola ha reducido tanto la criminalidad convencional como la ciberdelincuencia.

El desplome de los hurtos (–7,5 %), la bajada de los delitos sexuales (–4,2 %) y la reducción del resto de criminalidad convencional (–8,2 %) explican en gran medida esta mejoría, que contrasta con el incremento de robos con fuerza y tráfico de drogas (+70 %), los dos únicos apartados que crecen con claridad.

Destaca también un intento de homicidio cuando en el mismo periodo del pasado año no tuvo ninguno, si bien se mantiene con cero asesinatos también en 2025.

Por detrás aparece Alcoy, con una disminución del 4,3 %. También Villajoyosa logra un pequeño respiro con un 0,7 %, la lista la completan Elda (–0,6 %) y Benidorm (–0,4 %).

Los datos de Interior también subrayan el fuerte contraste con otros municipios donde la criminalidad se ha disparado. Entre ellos destaca Novelda, que se convierte en el municipio de la provincia donde más crecen los delitos porcentualmente en los primeros nueve meses del año, con un incremento del 28,6 % respecto a 2024.

Le siguen Mutxamel (+19,4 %), Crevillent (+16,4 %), Almoradí (+14,9 %) y Orihuela y Villena (ambas con +13,1 %).