Meteored lo confirma: una masa de aire se adentra en Alicante en el puente y sube la temperatura hasta casi 20º C

Tras varios días de aire frío y temperaturas bajas en toda la provincia de Alicante, este fin de semana volverá el clima primaveral gracias a la llegada de una gran masa de aire subtropical que elevará los termómetros hasta rozar los 20 grados.

Así lo ha confirmado el portal meteorológico Meteored, que señala que esta llegada de aire caliente provocará que se alcancen temperaturas anormales para estas fechas del año en la Comunitat Valenciana y en otras regiones del país.

Las primeras comunidades en notar este ascenso térmico de las temperaturas han sido Andalucía y Extremadura, por donde entrará primero la cuña anticiclónica.

"Las temperaturas al mediodía superarán la barrera de los 10º C en todas la comunidades, quedándose muy cerca de los 20 ºC en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Cataluña y Galicia", apuntan.

Este viernes la ciudad de Alicante ya registrará subidas, con máximas de 19 grados y mínimas de 12 grados.

Será en la Comunitat Valenciana y en la Región de Murcia donde más se note este cambio meteorológico con anomalías de hasta 10 grados el sábado gracias "al recalentamiento del viento de poniente tras su recorrido por la meseta central", indican.

Y las máximas subirán unos 8 ºC entre este viernes y el sábado en puntos de Asturias, Castilla y León, interior de Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y sierras de Andalucía oriental, adelantan.

Como consecuencia, la cota de nieve se disparará con el subidón térmico. Si bien se originará niebla en la parte norte de España.