Desayunos Solidarios en Alicante: Grupo Cyma y El Castillo se unen por ADACEA

Se trata de una cita comprometida el 18 de diciembre en La Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig, en favor de los afectados por el Daño Cerebral Adquirido. Más información:

El espíritu navideño vuelve a Alicante con una iniciativa que combina compromiso social y colaboración empresarial. Grupo El Castillo y Grupo Cyma celebran el próximo 18 de diciembre a las 10:00 horas la segunda edición de los Desayunos Solidarios de Navidad, un evento que tendrá lugar en La Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig y cuya recaudación íntegra se destinará a ADACEA (la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante).

Con vocación de impacto positivo, Grupo El Castillo -empresa familiar de referencia en la provincia- y Cyma -agencia de comunicación y publicidad 360º con ADN alicantino- impulsan esta cita solidaria para poner en valor el trabajo de las entidades locales. El objetivo central es visibilizar la labor de las asociaciones de Alicante y acercar sus proyectos al tejido empresarial, generando un espacio de empatía y cooperación.

Tras el éxito de la primera edición, cuya recaudación benefició a Aspanion, Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer, esta nueva convocatoria refuerza el compromiso de ambas entidades con las causas sociales más próximas.

ADACEA

Este año, el protagonismo recae en ADACEA Alicante, una organización que desde hace más de dos décadas trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y de sus familias. Su labor abarca la atención sociosanitaria, la defensa de los derechos de las personas afectadas y la sensibilización social sobre una realidad que afecta a miles de hogares.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en un espacio de tertulia y testimonios con miembros de la asociación y personas afectadas, una oportunidad única para conocer de cerca su trabajo y fomentar el networking solidario entre empresas, profesionales y colectivos sociales.

La organización ha establecido una donación mínima de 25 euros por asistente, con distintas opciones de colaboración dirigidas tanto a empresas como a particulares.Los métodos de aportación son una transferencia bancaria a la cuenta ES12 3081 0815 3136 3342 4829 o un bizum: Código 1388. También se podrá hacer la aportación en efectivo el mismo día del evento.

Los organizadores han abierto una "Fila cero" para quienes deseen colaborar sin asistir, también mediante transferencia bancaria a la cuenta de la asociación. Y toda la recaudación se destinará íntegramente a ADACEA, contribuyendo directamente a sus programas de apoyo y rehabilitación. Para confirmar asistencia, accede al formulario desde el siguiente enlace: http://bit.ly/4oPzZ5Q

La segunda edición de los Desayunos Solidarios de Navidad no solo representa una acción de recaudación, sino también un encuentro de valores compartidos entre las empresas alicantinas y las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por un futuro más inclusivo.

En palabras de los organizadores, la cita busca “crear una red de solidaridad que refuerce el compromiso social de Alicante y dé voz a quienes cada día trabajan por mejorar la vida de los demás”.