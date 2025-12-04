Toni Pérez: "Las reglas fiscales impuestas por el Gobierno de Sánchez asfixian a la Diputación de Alicante"

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, durante su intervención en el Debate del estado de la provincia. Diputación de Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha asegurado hoy durante el Debate sobre el Estado de la Provincia, que la institución provincial incrementará en un 10,5% todas las partidas económicas destinadas a los municipios si el Gobierno central levanta el veto al uso de los remanentes antes de que acabe el año. "Es exactamente el incremento que nos va a aplicar Pedro Sánchez en la subida de la luz a todos los españoles a partir de 2026”, ha dicho Toni Pérez.

Durante la sesión extraordinaria, Toni Pérez ha defendido el papel de la Diputación como garante de la pervivencia de los pueblos, especialmente de los más pequeños “ofreciendo servicios en gobernanza compartida, vertebrando el territorio y administrando y defendiendo la armonía y los intereses de esta provincia”.

“Lo hemos hecho y lo haremos, aunque este 2025 con una dificultad añadida ya que nos ha impedido a ayuntamientos y Diputación hacer uso de nuestros ahorros – que ha cifrado en 1.000 millones de euros en el conjunto de la provincia y 400 millones solo en la Diputación- para poder invertirlos en bienestar”, ha apuntado el presidente, quien ha calificado esta situación de “sinsentido y una verdadera asfixia para nuestros municipios y para esta provincia que, un año más, por renuncia expresa de quien tiene la obligación de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, nos condena a ser la provincia 52 de 52 en inversiones del Gobierno central”.

Toni Pérez, quien a lo largo de su intervención ha recordado en varias ocasiones que Alicante es la cuarta provincia en población y la quinta en aportación al PIB, ha destacado las fortalezas del territorio, al tiempo que ha denunciado el “ninguneo flagrante” del Ejecutivo central hacia esta tierra. “El Estado solo destina a la provincia de Alicante el 0,7% de la inversión en obra pública, seis veces menos de lo que nos correspondería por población y PIB”, ha explicado el presidente, quien ha aprovechado para reivindicar infraestructuras como la conexión ferroviaria con el aeropuerto, la segunda pista, el corredor mediterráneo o la mejora del tren Alcoy-Xàbia.

El máximo dirigente de la Diputación ha criticado, asimismo, los ataques del Gobierno al trasvase Tajo-Segura “que están condenando el futuro de esta tierra y acabarán llevándonos a la ruina a miles de familias que dependemos de esta infraestructura”, por lo que ha reclamado “menos ocurrencia y más ciencia” y un “Pacto Nacional del Agua, porque esto no va de territorios y fronteras, sino de personas”.

Gran parte de la intervención del presidente en el Debate sobre el Estado de la Provincia se ha centrado en defender la gestión de la Diputación “para dar respuesta a las necesidades de nuestros 141 municipios y tres entidades locales menores y a las inquietudes de sus más de dos millones de habitantes porque esta institución está llamada a ser protagonista del devenir de esta provincia, motor de su crecimiento y baluarte de sus intereses”.

Hemicliclo provincial de Alicante durante el pleno. Diputación de Alicante

Al respecto, ha resaltado la puesta en marcha de iniciativas y programas como el Plan +Cerca, con 15 millones de euros, “frente a un Fondo de Cooperación que atacaba la autonomía de esta Diputación”, el Plan Planifica 24-27, con 276 obras por 133 millones de euros, el nuevo Reglamento de Subvenciones, los 40 millones de euros invertidos en lo que va de legislatura en las carreteras de la provincia, el proyecto AIgua con 8,2 millones de euros para la digitalización del ciclo integral del agua en 70 municipios de la provincia, o la defensa del sector turístico de la provincia con proyectos como Smart Costa Blanca.

“No en vano, el 48% del presupuesto de esta institución va directa a los municipios, 163 millones de euros”, ha recordado Toni Pérez, quien ante las críticas de la oposición por la supuesta ‘parálisis’ de la Diputación ha precisado que “en estos dos últimos años y medio de legislatura se han concedido y gestionado más de 10.000 subvenciones directas a los ayuntamientos de provincia por más de 300 millones de euros y se han acabado más de 1.750 obras con una inversión total de más de 200 millones”.

Finalmente, en su intervención Toni Pérez ha agradecido a la Generalitat Valenciana “y al gobierno del cambio del PP en esta Comunitat su trabajo en favor de la provincia de Alicante” con medidas como la asunción de competencias del Centro Doctor Esquerdo, el acuerdo en materia de saneamiento y depuración con la EPSAR o el Plan Vive.

En el turno de intervenciones en el debate de los distintos grupos políticos, la portavoz del Grupo Popular, Ana Serna, se ha centrado en denunciar, al igual que lo ha hecho el presidente, la activación de las reglas fiscales que impiden hacer uso de los remanentes a las administraciones locales. “Somos un ejemplo de administración saneada, con un presupuesto que ronda los 350 millones, sin ningún tipo de deuda y disponemos, en términos de ahorro, de cerca de 400 millones de euros… por tanto, ¿qué sentido tiene que no podamos usarlo para realizar inversiones y hacer crecer a los municipios de esta provincia?”, se ha preguntado la vicepresidenta primera, quien ha pedido a la oposición “ir de la mano todos juntos para exigir la reforma legislativa necesaria”.

La oposición

Por su parte, tanto el Grupo Socialista como Compromís han aprovechado su turno de palabra para denunciar la “parálisis” y “desidia” del gobierno de la Diputación “que no ha sido capaz de hacer nada transcendental en esta legislatura”, según ha apuntado Ximo Perles, portavoz de la formación valencianista, quien ha criticado la “desaparición o descenso” de partidas económicas como el Bono Consumo, las ayudas sociales o la prevención de incendios.

El portavoz socialista, Vicente Arques, también ha denunciado la “parálisis de la Diputación, porque no hay proyecto, ni un solo anuncio ni una sola nueva propuesta”, al tiempo que ha abogado por implementar medidas que consigan “una Diputación más cercana, más eficaz y más moderna” como la adhesión al Fondo de Cooperación o la activación del Bono Consumo.

Finalmente, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha criticado principalmente las políticas de Pedro Sánchez y la falta de Presupuestos Generales del Estado “algo que afecta directamente a esta Diputación y a los ayuntamientos”. Asimismo, y en cuanto a la gestión provincial, ha denunciado que “la Diputación activa recursos, pero no llegan a tiempo a los municipios” y ha rechazado las líneas de ayudas para luchar contra el cambio climático o la cooperación internacional.