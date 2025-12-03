Pachi Pascual: "Los vecinos nos agradecen haber reactivado la vida en San Vicente, pero nos piden más limpieza"

José Rafael Pachi Pascual Llopis (San Vicente del Raspeig, 1970) se propuso cuando llegó a la alcaldía en 2023 modernizar San Vicente del Raspeig y, tras dos años y medio, se puede decir que va por buen camino. Su personalidad tranquila contrasta con la celeridad que ha impreso en su gestión, reactivando proyectos olvidados, cubriendo deudas del municipio con sus vecinos y estimulando desde su vida cultural hasta su actividad deportiva. Más allá de cumplir con los deberes presentes, busca construir la San Vicente del futuro.

Pregunta.– ¿Qué balance hace de este año que está terminando?

Respuesta.– Sobre todo, estamos satisfechos porque hemos hecho el trabajo. Creemos que, de manera rápida, se han desbloqueado bastantes proyectos que eran muy importantes

Hemos sacado adelante un gran proyecto de inversiones con los remanentes municipales. Estamos hablando de que se van a desarrollar unos 60 proyectos a través de los remanentes que hemos presupuestado este año, que eran aproximadamente unos 27 millones de euros.

Muchos de ellos van a suponer una transformación importante para la ciudad, como es el contrato de limpieza y residuos urbanos, que aprobamos en el primer pleno del mes de septiembre por un valor de 85 millones de euros para diez años.

P.– Cuando va caminando por la calle, ¿cuáles son las principales quejas de los vecinos?

R.– Nos piden más limpieza.

P.– ¿Era el de la limpieza el mayor problema que se encontraron?

R.– Lo que nos transmitían los vecinos antes de llegar al Gobierno local era que le faltaba mantenimiento, infraestructura verde, limpieza y recogida de servicios, y lo sigue siendo a día de hoy. No estamos satisfechos en la situación que estamos, la situación es mejor que antes pero todavía no es la que el ciudadano merece.

P.– ¿Y qué le dice la gente que nota mejoría?

R.– Nos agradecen la reactivación de la vida de la ciudad: todo lo que tiene que ver con cultura, deporte, actividades, derechos sociales… La gente nos dice que se está haciendo bien y que sigamos así.

P.– ¿Podría destacar los proyectos más importantes que se han puesto en marcha?

R.– La remodelación de la calle Pintor Picasso y la calle Villafranqueza, que es la calle que une el parque Lo Torrent, para crear una zona que comunique perfectamente el parque con el casco urbano. Lo que se pretende es que el peatón sea el gran protagonista y que el coche tenga que pedir casi permiso al peatón para circular, y no al revés.

Pachi Pascual: "Estamos satisfechos con el trabajo realizado en 2025" Iván Villarejo

P.– ¿Y en cuanto a infraestructuras?

R.– La gran demanda es la piscina municipal. Esa fue nuestra prioridad desde el primer día. Es una obra muy demandada tanto por deportistas como por los clubes y por el ciudadano de a pie.

P.– Otro de los objetivos de la legislatura era la reducción de impuestos. ¿Qué más se puede rebajar?

R.– El Ayuntamiento hizo un grandísimo esfuerzo en el presupuesto de 2025 con esa rebaja del 5% del IBI, que está por encima de la que han hecho la mayoría de ayuntamientos de la provincia. Eso significó un alivio importante para el ciudadano, en un momento en el que es cierto que tuvimos que implementar un incremento muy importante de la tasa de residuos para cumplir con la ley impuesta por el Gobierno central.

A día de hoy ya no tenemos ese margen presupuestario para poder seguir bajando. Eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro. Vamos a seguir estudiando esas futuras bajadas. Este año se va a mantener, y estamos abiertos a que en el futuro haya bajadas, posiblemente no tan importantes como el 5%, pero sí bajadas.

P.– ¿Cómo valora la relación con Vox después de las disputas que ha habido por no hacer una nueva rebaja del del IBI en 2026?

R.– Creíamos que seguir bajando el IBI un 5% podía poner en riesgo los servicios porque no era asumible dentro del presupuesto municipal. Evidentemente, PP y Vox son partidos distintos y en algunas cosas no pensamos exactamente igual.

Más allá de eso, creo que la relación que hemos tenido durante estos dos años y medio ha sido una relación que ha llevado a mejoras en la ciudad y que está cumpliendo con los grandes objetivos que nos planteamos cuando firmamos el pacto de gobierno.

P.– Cuando mire la legislatura dentro de 10 o 15 años, ¿cómo le gustaría que se recordara este periodo?

R.– Me gustaría que se recordara que hemos mejorado la vida de los sanvicenteros con servicios de limpieza y seguridad, y por completar la transformación de la ciudad con las remodelaciones que estamos haciendo.

P.– ¿Qué es lo más duro de ser alcalde de San Vicente?

R.– No hay nada duro. Creo que es el mayor orgullo que puede tener un ciudadano de la ciudad. Yo estoy muy orgulloso de ello. Conlleva una gran responsabilidad, evidentemente, y una gran dedicación. Yo creo que los alcaldes y los concejales son la gente que realmente está cerca del ciudadano: es cuando sales a la calle y los vecinos te transmiten sus necesidades. Creo que es fundamental y muy bonito poder resolver todos esos problemas.

P.– ¿Y qué ha descubierto en este tiempo de la ciudad y de su gente?

R.– Lo que yo me he dado cuenta, aunque ya lo conocía, es que San Vicente es una ciudad maravillosa y que, sobre todo, los sanvicenteros son gente emprendedora. Son gente que vive con muchísima ilusión por su cultura y sus fiestas, y personas a las que no las para nada.

"Estamos abiertos a futuras bajadas de impuestos", destaca el alcalde. Iván Villarejo

P.– El pueblo está creciendo año a año. ¿Cómo se quiere proyectar este crecimiento de San Vicente?

R.– Es muy importante que la ciudad se densifique en su casco urbano y que los crecimientos sean en zonas que luego sean sostenibles desde todos los puntos de vista: medioambiental, de seguridad…

La zona de entrada de San Vicente es una zona prácticamente integrada ya en el casco urbano, con lo cual creemos que es muy bueno que se desarrolle.

Uno de los temas fundamentales que nos transmiten hoy los ciudadanos es el problema de acceso a la vivienda. Nosotros estamos trabajando en incrementar la oferta de vivienda. Están planificadas 200 viviendas de protección pública directamente por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento para los próximos años. Y queremos hacer que en la ciudad, en los próximos 8 o 10 años, haya unas 5.000 viviendas aproximadamente, de las cuales unas 2.000 serían de protección pública.

P.– ¿Cómo avanza el solar de la Festa?

R.– Ese solar, por un lado, va a ser una zona verde más del municipio y, por otro, va a integrar un recinto polifuncional para el desarrollo de grandes eventos: tanto de fiestas como Moros y Cristianos u Hogueras, pero también futuros conciertos y actividades que se puedan realizar. Esperamos que a finales de año o principios del siguiente esté finalizado.

P.– En el ámbito deportivo también se han presentado muchos proyectos, ¿cuál destacaría?

R.– Hemos presentado unas infraestructuras deportivas que tienen como objetivo posicionar a San Vicente como la ciudad del deporte. Hemos atraído muchas competiciones de carácter nacional e internacional, pero somos conscientes de que tenemos un déficit en infraestructuras culturales y deportivas.

La idea es tener una gran zona deportiva al norte y otra gran zona al sur, en el entorno del campo de El Rigas, con pistas polideportivas, campos de fútbol y campos polivalentes. Con ello, queremos situar a San Vicente como referente en turismo deportivo.

P.– De todos estos proyectos algunos no podrán finalizarse en la actual legislatura. ¿Cuáles requerirán más tiempo y desarrollo?

R.– Hay proyectos más ambiciosos, como un futuro estadio o una pista de atletismo, que se plantearán a medio plazo.