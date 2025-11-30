Abierta la convocatoria para cubrir 118 plazas en las oficinas judiciales de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha lanzado un concurso para cubrir 118 puestos de trabajo en las oficinas de los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, con la vista puesta en el 31 de diciembre, fecha en la que se constituirán oficialmente los nuevos Tribunales de Instancia.

Con esta convocatoria, la Conselleria dará por completada la implantación de la Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia en toda la región, cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica 1/2025, que busca mejorar la eficiencia del servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana.

El concurso está dirigido a cubrir las vacantes en los últimos diez partidos judiciales donde aún no se ha implantado esta nueva estructura: Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Torrevieja y Villena en la provincia de Alicante; Castellón de la Plana y Vinaròs en Castellón; y Gandia y València en Valencia.

Se trata de un proceso de acoplamiento exclusivo, reservado a los funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial que ya trabajen en los municipios donde se ubican los puestos.

Además, solo podrán participar aquellos que estén en servicio activo o cuenten con reserva de puesto de trabajo, según lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 19/2003.

Relación de puestos

La nueva estructura organizativa determina que los Juzgados existentes en la actualidad se transformen en Secciones de los Tribunales de Instancia correspondientes a cada partido judicial de la Comunitat Valenciana, que contarán con Servicios Comunes de apoyo a los jueces y para la prestación del servicio público de Justicia.

Los servicios comunes serán dirigidos por un letrado o letrada de la Administración de Justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados y el personal al servicio de la Administración de Justicia, y se constituirán áreas o equipos de trabajo con el fin de flexibilizar la funcionalidad de los servicios comunes.

La estructura de la nueva Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia supone adaptar las relaciones de puestos de trabajo de los servicios actuales y de las plantillas de funcionarios, a las nuevas relaciones de puestos de trabajo correspondientes al nuevo diseño organizativo.

Los puestos a proveer en este concurso van destinados, principalmente, a Servicios Comunes de Tramitación y de Ejecución.

Los puestos a proveer en los citados partidos judiciales en la provincia de Alicante son: 24 en el partido judicial de Alicante (dos de ellos en la Oficina General del Registro Civil), seis en el de Benidorm, nueve en el de Elche, seis en el de Orihuela, seis en Torrevieja y uno en Villena.

En la provincia de Castellón: 12 en Castellón y dos en Vinaròs. En la provincia de Valencia: 47 en València (tres de ellos en la Oficina General del Registro Civil, y cinco en Gandia.