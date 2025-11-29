Los movimientos estratégicos de Pérez Llorca: así prepara su camino hacia la meta de 2027

El grupo popular en las Cortes Valencianas ha cerrado filas con su hasta ahora portavoz y próximo presidente de la Generalitat Valenciana, el alicantino Juanfran Pérez Llorca. Y mucho más desde que éste les expuso personalmente el miércoles 19 su hoja de ruta para lo que queda de legislatura, tanto en lo personal, como en lo institucional y orgánico en una reunión de grupo previa al debate de investidura del pasado jueves.

Pérez Llorca quiere superar el impasse de los últimos 15 días, desde que se anunció oficialmente su candidatura para suceder a Carlos Mazón, y mucho más desde que la dana del 29 de octubre de 2024 rompió con una trayectoria del último ejecutivo valenciano del PP que cada día ganaba más apoyos. Y es que, la mayoría simple que logró Mazón en mayo de 2023 se estaba tornando cada vez más sólida en los sondeos debido al cumplimiento del programa electoral y el giro en la política valenciana. Hasta que llegó la riada.

Las cuarenta personas reunidas en torno a Pérez Llorca confirmaron que la supresión de impuestos de donaciones y sucesiones, la aprobación continua de deducciones y exenciones fiscales (que va desde la oftalmología al deporte), la nueva Ley de Libertad Educativa que permite a los padres elegir la lengua vehicular de sus hijos, propiciaron un optimismo para revalidar la posición del Gobierno frente a una izquierda que llevaba anclada dos años en el bloqueo y sin ninguna propuesta constructiva.

También otras características de ese periodo como el beligerante posicionamiento del Consell en la lealtad nacional a España y frente a los tratos de favor a los nacionalismos periféricos que pretenden sacar beneficios propios de la debilidad política del sanchismo, habían sido respaldadas por el conjunto social a tenor de las encuestas. O el apoyo a los sectores productivos, desde la agricultura y la pesca a la industria, y en especial las políticas de innovación, sumaban cada vez más simpatías.

En este contexto, Pérez Llorca se sinceró con sus compañeros y al afirmar que es de todos conocido que no era la primera persona en la que pensó la dirección nacional del partido para liderar este tiempo hasta mayo de 2027. Pero que si lo fue finalmente, para él es una oportunidad que no quiere desaprovechar y que hará todo lo posible por volver a esa senda ganadora que se medirá en los logros que se consigan hasta entonces.

Para el hasta ayer alcalde de Finestrat, la permanencia en los cargos en política ya no está asegurada para nadie. Por eso comunicó a sus compañeros que si lo hace mal no será el candidato del PP en 2027; si lo hace bien, tampoco es garantía de nada porque una encuesta puede retirarle de la carrera a ojos de Madrid; y solo si lo hace muy bien (y en eso emplazará al trabajo conjunto de todos, desde los consellers al último diputado) podrá presentarse en 2027. Algo que, no ocultó, le ilusiona.

En el ámbito personal, la decisión es mudarse cuanto antes a Valencia como sinónimo de que "pondrá toda la carne en el asador", señalan diversas fuentes del PP. Aunque ello se traduzca en problemas o inconvenientes familiares, ya que aunque una de sus hijas estudia en la capital del Turia, la sigue arraigada en su Finestrat natal. Una situación muy diferente a la de Mazón, que hasta ahora ha mantenido su domicilio familiar en Alicante aunque con un piso compartido con su jefe de Gabinete en Valencia.

A partir de ahí, y habiendo dado a conocer ya al que será su mano derecha en las Cortes Valencianas como portavoz de grupo, Nando Pastor, su objetivo inicial será conformar un equipo de Presidencia nuevo, con personas de coordinación política, gestión y comunicación de su entera confianza. Y es que uno de los análisis que se hacen en el seno del PP valenciano se refiere precisamente a esto: ¿Cómo pudo fallar tanto la comunicación de Mazón el 29 de octubre de 2024 cuando la mayor parte de su guardia de corps eran periodistas?

Después vendrán los cambios en las consellerias que por el momento solo conoce él y que se espera que se den a conocer en la tarde del próximo martes, después de la investidura oficial (con una celebración más íntima que lo acostumbrado) o el miércoles por la mañana, para comenzar a trabajar cuanto antes. No en vano, apenas quedan tres periodos de sesiones y muchos proyectos de ley antes de que Génova nombre candidatos en la primavera de 2027, ya que las vacaciones de Navidad están ahí.

Además, y gracias a los cambios que se hicieron en los estatutos del partido, su cargo como secretario general del PPCV le permitirá a Pérez Llorca acceder a la presidencia orgánica sin tener que pasar por un congreso o una gestora, una de las cosas que más han pesado en su elección como nuevo presidente autonómico ante la amenaza de Francisco Camps de presentarse frente a cualquier otro candidato. Pérez Llorca es secretario general del PPCV desde agosto de 2023 (previamente fue coordinador en el PP provincial de Alicante) y en todo este tiempo ha podido conocer de primera mano a todos los líderes locales y provinciales del partido.

Ese poder orgánico y conocimiento de los recursos humanos con los que podrá contar a partir de ahora son una baza indispensable para retomar la acción de Gobierno un año después. Su carácter afable abierto al diálogo tanto con Vox como con la oposición hacen vislumbrar una nueva época para el PP valenciano. Pero como les señaló a sus compañeros de bancada, ese camino es conjunto, trabajo de todos.