Detienen en Elche a tres personas por estafar 45.000 euros mediante la compraventa de vehículos

La Policía Nacional ha arrestado en Elche a tres personas, de entre 55 y 69 años, por su presunta implicación en una serie de delitos que incluyen estafa, falsificación de documentos, receptación y pertenencia a grupo criminal.

Según la investigación, los detenidos habrían estafado 45.000 euros a una empresa local a través de la compra de dos vehículos, que posteriormente vendieron a otras compañías por un precio mucho menor, logrando un beneficio ilícito de 36.000 euros.

El caso salió a la luz cuando un empresario, actual administrador único de la compañía afectada, denunció que su ex socio y anterior administrador había utilizado su posición para desviar 45.000 euros de la cuenta de la empresa y adquirir dos vehículos.

Tras la denuncia, los agentes de la Policía Judicial de Elche iniciaron una investigación que reveló que los vehículos habían sido transferidos en menos de un mes a otra empresa por valores muy por debajo de su precio original.

Este patrón de transacciones sugirió la existencia de una trama organizada en la que participaban varios individuos

Posteriormente, los vehículos, fueron transferidos por una segunda vez a otros titulares -una empresa y un particular- siendo uno de ellos vendido, tras su compra dos meses antes, por un valor de 955 euros, cuando en realidad se había pagado inicialmente por un precio de 26.620 euros.

Por lo que respecta al otro vehículo, finalmente fue adquirido por una tercera empresa presumiblemente de buena fe, puesto que, el valor que pagó por el mismo, fue ligeramente mayor al precio inicial por el que se compró de modo fraudulento.

Facturas falsificadas

En cuanto al modo en el que se realizaron dichas transacciones, los agentes averiguaron que, el ex socio del empresario afectado, habría emitido las facturas fraudulentas a nombre de la empresa de la que fue administrador, no percibiéndose ningún ingreso en la cuenta de la misma.

Por lo que respecta a los compradores de los vehículos, los agentes hallaron claros indicios de que había algún tipo de connivencia entre éstos y el denunciado, puesto que los precios y modo de pago daban claros síntomas de ello.

Por lo que, tras identificarse a otras dos personas implicadas en la trama, fueron todos detenidos como presuntos responsables de los delitos que les atañía a cada uno; estafa, falsedad documental y grupo criminal, en el caso del ex socio del denunciante, y receptación y grupo criminal para los otros dos detenidos.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado se puso en conocimiento de los juzgados de instrucción de la localidad de Elche.