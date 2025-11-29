Más de 4.000 corredores participan este domingo en el primer Maratón Elche-Alicante: atletas de 50 nacionalidades

La provincia vivirá este domingo una jornada inédita con la celebración del primer Maratón Internacional Elche-Alicante, una cita que reunirá a más de 4.000 corredores en un recorrido que une, por primera vez en España, dos ciudades mediante un trazado homologado.

La expectación es máxima tanto por el impacto deportivo como por el amplio dispositivo logístico que transformará la movilidad durante buena parte de la mañana.

Según indica la Agencia EFE, entre los participantes destaca un plantel de élite africana encabezado por el eritreo Hiskel Tewelde, poseedor del récord nacional de su país (2h 04:35) y favorito para hacerse con la victoria en un circuito que se prevé rápido por su perfil llano y suave descenso hacia la costa alicantina.

La prueba reunirá a atletas de más de 50 nacionalidades, lo que convierte su estreno en un escaparate internacional para ambas ciudades. Fondistas eritros, etíopes y kenianos lideran el grupo de profesionales que aspira a marcar un registro histórico en esta primera edición.

El trazado, comparable únicamente al de Boston por unir dos núcleos urbanos, arrancará a las 9:00 horas desde el Palacio de Altamira de Elche, recorrerá 11 kilómetros por el casco urbano ilicitano, atravesará 20 kilómetros entre ambas ciudades y culminará con un último tramo de 11 kilómetros en Alicante hasta alcanzar la meta en el Muelle 12 del Puerto.

La organización, -a cargo del Club Atlético Montemar-, ha reunió a 350 voluntarios, ocho puntos de avituallamiento y varias zonas de animación a lo largo del itinerario.

Como guiño conjunto, las medallas incluirán la Dama de Elche y la Cara del Moro del Castillo de Santa Bárbara.

Cortes de tráfico

La magnitud del evento exige un amplio operativo de movilidad. La Policía Local de Alicante recuerda que el tráfico permanecerá cortado entre las 08:30 y las 15:00 horas en gran parte del recorrido urbano.

Entre las vías afectadas destacan la avenida de Elche, la plaza Arquitecto Miguel López, la avenida Loring, Eusebio Sempere, Catedrático Soler, Lorenzo Carbonell, así como las calles Pianista Gonzalo Soriano, Periodista Rafael González Aguilar, Aguilera, Estrella y Maisonnave, entre otras.

Además, el estacionamiento está prohibido en varias zonas desde el 29 de noviembre y hasta el cierre del dispositivo.

Desvíos y líneas suspendidas

El Ayuntamiento estima que unos 40 viales se verán afectados y que alrededor de 20 líneas de autobuses urbanos e interurbanos modificarán su itinerario.

Las rutas hacia el aeropuerto (C6), la lanzadera al Castillo de Santa Bárbara y el Turibús también sufrirán alteraciones; este último quedará suspendido durante la prueba.

Los corredores accederán a la ciudad por la N-340 y continuarán por avenida de Elche y el eje litoral hasta llegar a la zona Volvo, donde cruzarán la línea de meta.

El fin de la carrera está previsto sobre las 14:30 horas, aunque el operativo se mantendrá hasta las 15:00 para la retirada de instalaciones.

Con miles de corredores y visitantes entre Elche y Alicante, la primera edición del maratón conjunto aspira a consolidarse como una de las grandes citas deportivas del Mediterráneo.