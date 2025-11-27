La Policía Nacional advierte de las estafas a evitar en Black Friday: "Cuidado con mensajes del estilo 'descuento 48 horas'”

Una chica realizando una compra online, en una imagen de archivo.

Ante la subida de precios y el elevado coste de muchos aparatos electrónicos, muchos son los que esperan los días de grandes promociones como el Black Friday.

Unas compras cuya impulsividad nos puede llevar a ser víctimas de una estafa sin darnos cuenta.

Ante el incremento de compras previsto para el Black Friday, expertos en ciberdelincuencia de la Policía Nacional han lanzado un decálogo de consejos para ayudar a los consumidores a protegerse frente a posibles fraudes online.

El cuerpo policial alerta de que estas fechas son especialmente propicias para las estafas digitales, por lo que recomiendan extremar la precaución ante mensajes del tipo "última oportunidad" o "descuento 48 horas".

Los especialistas recuerdan que los ciberdelincuentes han ido perfeccionando su manera de actuar, desplegando campañas de phishing y smishing en las que, mediante correos o SMS fraudulentos, inducen a las víctimas a contactar con teléfonos falsos o páginas web fraudulentas.

"La clave está en no actuar con impulsividad y aplicar el sentido común", insisten desde la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que recomienda optar por formas de pago seguras, como las tarjetas virtuales o monederos electrónicos, para reducir el riesgo de fraude.

Diez consejos

• Desconfía de las ofertas "demasiado buenas para ser verdad". Si ves un producto a un precio extremadamente bajo, sospecha. Compara en distintas tiendas antes de comprar.

• Compra en webs oficiales o de confianza. Verifica siempre que la dirección web comience por "https://" y corresponda al dominio auténtico de la marca.

• Fíjate en los detalles. Una página fraudulenta puede delatarse por su mala calidad gráfica, errores de traducción o textos con faltas ortográficas.

• Utiliza métodos de pago seguros. Las tarjetas virtuales o de prepago son recomendables, ya que el saldo limitado reduce el impacto en caso de estafa.

• Evita hacer clic en enlaces sospechosos. Accede siempre desde la web oficial o la aplicación verificada, nunca desde enlaces recibidos por correo, SMS o redes sociales.

• No compartas datos personales por canales inseguros. Ninguna empresa legítima te pedirá contraseñas, números de tarjeta o códigos de verificación por teléfono o mensaje.

• Cuidado con las suplantaciones. Los estafadores pueden hacerse pasar por bancos, empresas o incluso conocidos para obtener tus datos.

• Evita las redes Wi-Fi públicas al comprar. Si necesitas conectarte, usa una VPN o pospón la compra hasta contar con una conexión segura.

• Protege tus dispositivos. Mantén actualizado el sistema operativo y el antivirus en tu móvil y ordenador.

• Actúa con rapidez si algo va mal. Ante cualquier sospecha de fraude, contacta de inmediato con tu banco, bloquea las tarjetas y denuncia a la Policía.

Campaña de sensibilización

Además del decálogo, la Policía Nacional anuncia una innovadora campaña en Spotify con una serie de podcasts de un minuto titulados "Ciberdelincuencia en un minuto".

Los propios agentes explican de forma breve y didáctica algunas de las estafas más comunes que se multiplican durante campañas como el Black Friday.

Los dos primeros episodios ya disponibles abordan el skimming digital —el robo de datos a través de tarjetas clonadas— y el phishing, una de las técnicas más extendidas para obtener información confidencial mediante correos o mensajes falsos.

Con esta iniciativa, la Policía pretende concienciar a los consumidores sobre la importancia de mantener una actitud crítica frente a las ofertas tentadoras y recordar que, en internet, la mejor protección sigue siendo la precaución.