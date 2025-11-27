Este es el buque de la Armada Española que podrás visitar este fin de semana en Alicante: desde las 10 hasta las 13 horas

Del 28 al 30 de noviembre, la fragata ‘Numancia’ realizará escala en el puerto de Alicante, atracando en el muelle de Levante, después de haber tomado parte en el ejercicio marítimo ‘MARBORAN-25’, desarrollado en el Mediterráneo.

La llegada del buque está prevista para el viernes 28 de noviembre. Durante su estancia, los ciudadanos podrán visitar la fragata el sábado 29, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

El ejercicio ‘MARBORAN-25’, llevado a cabo entre el 24 y el 28 de noviembre en aguas próximas a Cartagena, ha tenido como objetivo reforzar la preparación de las unidades participantes en ámbitos como la Guerra Electrónica (EW) y la Guerra Antisubmarina (ASW), dentro de un contexto operativo complejo.

Asimismo, ha servido para mejorar la cooperación con otros ejércitos y fomentar el desarrollo tecnológico con la participación de instituciones académicas y empresas del sector civil.

En esta edición han participado distintas unidades de la Armada, entre ellas la fragata ‘Blas de Lezo’, el buque multipropósito ‘Cartagena’, un helicóptero SH-60B de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, los submarinos ‘Isaac Peral’ y ‘Galerna’ y el Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada.

También han colaborado el Regimiento de Guerra Electrónica 31 del Ejército de Tierra, la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio, y aeronaves MIRAGE de Francia.

La fragata ‘Numancia’, tercera unidad de la clase ‘Santa María’, tiene su base en la Estación Naval de Rota y se integra en la 41ª Escuadrilla de Escoltas.

Incorporada a la Armada en 1988, ha intervenido en numerosas misiones internacionales como ‘SOPHIA’, ‘Atalanta’ y ‘Libertad Duradera’, que reflejan el compromiso de España con la seguridad marítima y la estabilidad global.