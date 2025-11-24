Mutxamel intensifica la vigilancia para prevenir vertidos ilegales en el municipio

El Ayuntamiento de Mutxamel continúa reforzando su compromiso con la conservación del entorno urbano y la protección ambiental mediante nuevas acciones encaminadas a mantener la limpieza y el orden en el espacio público.

El vertido descontrolado de residuos —como restos de obras, desechos domésticos, muebles o restos vegetales procedentes de podas— constituye una conducta perjudicial que deteriora la imagen del municipio, puede afectar la salud pública y daña el equilibrio ecológico local.

Por ello, la Policía Local recuerda que este tipo de comportamientos están expresamente prohibidos por la normativa municipal y pueden conllevar importantes sanciones económicas.

De acuerdo con la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, arrojar o abandonar residuos y escombros en la vía pública sin autorización se considera una infracción grave, sancionada con hasta 1.000 euros, debido a su impacto en el entorno y en el uso colectivo de los espacios comunes.

Además, la Ordenanza de Limpieza Urbana y Recogida de Residuos establece que el depósito de basura debe realizarse únicamente entre las 20:00 y las 23:00 horas, en los contenedores designados para tal fin. Hacerlo fuera de ese horario ocasiona molestias, malos olores y problemas de salubridad, pudiendo implicar multas de hasta 600 euros.

Para la recogida de restos de poda y enseres, los vecinos pueden contactar con el servicio municipal a través del número 671 644 382, ya sea mediante llamada o por WhatsApp.

“El Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo notable para mejorar y ampliar el servicio de limpieza viaria”, ha señalado el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer.

Según ha explicado, “la incorporación de la nueva empresa concesionaria desde abril ha permitido contar con más medios y recursos para conservar nuestras calles en óptimas condiciones. Mantener Mutxamel limpio es responsabilidad de todos: tanto de la administración como de la ciudadanía.

No se debe tolerar la existencia de vertidos ilegales, ya sea junto a los contenedores o en las zonas rurales”.

El alcalde ha subrayado que el consistorio actuará con total firmeza frente a estas prácticas, recordando que la eliminación de los vertidos supone un coste elevado para el Ayuntamiento y, por tanto, para todos los vecinos. “No es justo que unos pocos ensucien lo que la mayoría cuida. Intensificaremos la vigilancia y seguiremos aplicando las sanciones necesarias para erradicar este tipo de conductas”.

Finalmente, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y al civismo, invitando a todos los vecinos a colaborar en la protección del entorno. La Policía Local continuará realizando controles y adoptando medidas sancionadoras para evitar comportamientos que pongan en riesgo la higiene urbana o provoquen un impacto negativo en el medio ambiente.