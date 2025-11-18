La Universidad de Alicante propondrá otorgar la Medalla de Oro de la institución al exrector Manuel Palomar

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante (UA) abordará este miércoles 19 de noviembre, en su reunión ordinaria mensual, la propuesta de otorgar la Medalla de Oro de la institución al exrector Manuel Palomar.

Este reconocimiento, uno de los más destacados de la UA, pone en valor su trayectoria y contribución al desarrollo de la universidad.

El encuentro se celebrará en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado y Servicios Generales del campus de San Vicente del Raspeig, bajo la presidencia de la rectora, Amparo Navarro.

Está previsto que dé comienzo a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda.

Destacada trayectoria

Manuel Palomar cuenta con una sólida trayectoria académica y directiva dentro de la Universidad de Alicante, donde ha ejercido como rector entre 2012 y 2020.

Antes de ocupar este cargo, fue vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, así como director del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Su compromiso con la universidad se refleja en la variedad de puestos de liderazgo que ha asumido a lo largo de los años.​

En el ámbito académico y científico, Palomar destaca por su contribución al campo de las Tecnologías del Lenguaje Humano, la minería de textos y el aprendizaje automático, siendo autor de numerosos artículos en revistas científicas internacionales de prestigio.

Además, ha liderado importantes proyectos de investigación, como el Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana y varios proyectos nacionales y europeos, que tienen aplicación en sectores clave como la salud, el turismo y el ámbito jurídico.​

