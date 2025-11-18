Idoia, ambientóloga, sobre la su profesión en la actualidad: "Las empresas están contratando más que nunca"

Un ambientólogo controlando una obra, en una imagen de archivo.

La sede del Colegio de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana (COAMBCV) en Elche se ha vuelto clave para los titulados y profesionales cada vez más demandados en el sector ambiental, un área que sigue siendo desconocida para muchos.

Ahí, agrupan, orientan y representan a quienes buscan una carrera con futuro, además de ofrecer respaldo, asesoría, formación y herramientas imprescindibles para trabajar y destacar.

En este sentido, la ambientóloga y coordinadora técnica del COAMBCV, Idoia Martínez afirma que el colegio profesional "asegura que los ambientólogos tengan recursos para ejercer bien su labor y sean reconocidos como especialistas".

El seguro de responsabilidad, el visado de proyectos, las guías y plataformas de consulta forman parte de ese soporte, además del acceso a un directorio de expertos y empresas de referencia.

Conciencia ambiental

La legislación y la presión social han hecho crecer el empleo en el sector, "las empresas están contratando más que nunca, necesitan técnicos capaces de entender, gestionar y mejorar todo lo que implica la normativa ambiental", explica Martínez.

Y es que los ambientólogos ya no solo se ocupan de residuos, sino que están presentes en el control de consumos, el análisis y reducción de contaminación atmosférica y la implantación de modelos de economía circular, abarcando desde grandes industrias hasta pequeñas empresas familiares

Formación y transversalidad

Encontrar profesionales multidisciplinares es actualmente una prioridad, y para ello la carrera de Ciencias Ambientales permite trabajar en ámbitos tan variados como la salud ambiental, la gestión de residuos, las energías renovables o la ingeniería ambiental.

"Un ambientólogo puede adaptarse a cualquier sector porque tiene una visión amplia y global de los problemas y las soluciones", remarca Martínez.

La formación continua y el colegio trabaja para que los titulados puedan enfrentar retos nuevos y aprovechar oportunidades laborales emergentes.

Innovación y digitalización

La aparición de nuevas herramientas digitales, incluido el uso creciente de inteligencia artificial, está cambiando el trabajo en el sector.

"La inteligencia artificial nos sirve para analizar datos ambientales, redactar informes y automatizar procesos, aunque nunca debe sustituir la mirada crítica y el criterio del profesional", advierte Idoia Martínez.

El avance de la administración pública hacia plataformas centralizadas facilita los trámites ambientales y la comunicación, aunque aún queda mucho por recorrer para que la tecnología ayude de verdad a agilizar la burocracia y mejorar los resultados medioambientales.

Futuro y reto social

El colegio acoge técnicos de todos los niveles y especialidades, desde quienes trabajan en ayuntamientos hasta especialistas en riesgos naturales.

"El aire, el agua y el suelo son el campo de trabajo del ambientólogo, por eso es vital contar con gente preparada y motivada para abordar los problemas medioambientales de hoy y de mañana", concluye Martínez.

En definitiva, las empresas, organismos y la sociedad entienden cada vez más la necesidad de la profesión, un sector que no deja de crecer y transformarse, y se convierte en uno de los grandes motores de empleo y desarrollo en la actualidad​.