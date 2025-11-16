El CEO de Grupo Webpositer, Luis Villanueva fue muy claro a la hora de compartir la estrategia que siguió para conseguir que una empresa lograse multiplicar por más de siete su facturación.

La mayoría de las nuevas empresas nacidas no llegan a superar los cinco años de vida. Menos del 44% consiguen sobrevivir pasado este período.

Estas cifras son demoledoras y demuestran cómo gran parte de las empresas acaban estancadas y sin llegar a alcanzar su potencial.

Por esa razón hemos hablado con Luis Villanueva, experto en marketing digital y SEO,uno de los más reconocidos en toda España. Luis es de Alicante y es el CEO de Grupo Webpositer, la mejor agencia SEO de España en 2025.

Luis Villanueva trabaja con Illia Topuria y empresas como Be Levels, Melia Hoteles y DRUNI

Además, es importante mencionar que Luis ha colaborado con numerosas empresas y marcas, como Druni, Be Levels o el deportista Illia Topuria. Gracias a su trabajo, ha logrado multiplicar con creces sus ventas online así como su visibilidad en Internet.

Con tantos años de emprendimiento y experiencia en el marketing digital a sus espaldas, Luis Villanueva ha impulsado de manera exponencial el crecimiento de muchas empresas.

Cómo ayuda a las empresas a vender en Internet

Así, a la hora de compartir el caso real de una empresa de la Comunidad Valenciana para exponer qué táctica siguió para hacerla crecer, el experto contó sobre Alisombra.

Alisombra es una empresa especializada en la carpintería de aluminio, toldos y cerramientos con origen en Alicante. Si bien fue fundada en 2010, fue con la llegada de Luis que logró impulsar su crecimiento y presencia en la red.

“Es una empresa que inicialmente facturaba alrededor de 200.000 euros y ahora supera el millón y medio de euros”, señalaba Luis.

Ahora la pregunta clave: ¿cómo logró esto? ¿Qué estrategia siguió para alcanzar esas cifras?

“Lo primero que hicimos fue optimizar su ficha de Google Business Profile”, rememora el CEO de Webpositer. “Aprovechamos que su producto ya era excelente: toldos y pérgolas de alta calidad, con buena atención y soporte al cliente”.

“Empezamos a conseguir reseñas positivas y a posicionar la ficha para búsquedas locales, como ‘sombras en Alicante’ o ‘pérgolas en Alicante’”, señaló.

Luis Villanueva organiza eventos de marketing en Madrid y da conferencias en toda España

¿Cuál era el siguiente paso? Aprovechar los diferentes recursos digitales para acercarse a su audiencia: página web, email marketing, redes sociales… Todo vale, pero siempre con criterio.

“Después creamos y posicionamos su página web, incorporando estrategias de publicidad online y email marketing”, apuntaba Luis Villanueva.

Estas acciones tuvieron consecuencias favorables para el crecimiento de Alisombra: “Gracias a esto, captamos clientes desde redes sociales y otras plataformas, y les enviamos información de valor de manera constante: consejos, novedades y promociones sobre sus productos”.

Fue a partir de ahí que lograron colocar a la empresa como la gran solución a ofrecer en las diferentes plataformas en relación a los toldos y las pérgolas en Alicante. “Así, cuando un cliente necesita algo, Alisombra ya está presente como solución”, indicó el experto.

Luis Villanueva nos explica cómo ayudo a multiplicar las ventas de Alisombra

De tal manera, Luis Villanueva precisó su táctica al éxito con Alisombra: “Captamos la atención del usuario, lo llevamos a nuestros dominios, le aportamos valor y convertimos esa relación en ventas recurrentes. Ese fue el proceso que permitió crecer de 200.000 € a más de millón y medio de facturación online”.

Más allá de su trabajo haciendo crecer a las empresas de forma digital, Luis Villanueva también ha logrado emprender desde un chico que creaba páginas webs en su casa a ser el CEO de Grupo Webpositer.

Bajo su liderazgo actualmente tiene una plantilla con más de 40 trabajadores en sus filas, colabora con cientos de empresas y tiene su propio centro de estudio, la Escuela de Negocios Webpositer Academy, donde imparten másters, cursos avanzados y formaciones gratuitas sobre IA, marketing digital y SEO.

“La clave es valentía e intuición”, reconoce. “Ser valiente cuando toca exponerse y seguir la intuición siempre que sea buena. Hay que aprovechar oportunidades: los eventos, quedadas o reuniones…todo eso te aporta. También es fundamental aprender continuamente y rodearte de personas especializadas y talentosas”.