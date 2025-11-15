Muere un hombre de 44 años en un accidente de parapente en una montaña de Petrer

Un hombre de 44 años ha fallecido este sábado tras caer por la ladera de una montaña mientras practicaba salto en parapente en la localidad de Petrer. Las causas del accidente aún son desconocidas.

El suceso ha ocurrido pasado el mediodía en la montaña de El Palomaret de la localidad y la víctima era de Valencia.

El aviso al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha realizado a las 12:52 horas.

El equipo de rescate se ha desplazado hasta el lugar en un helicóptero pero a su llegada el hombre se encontraba sin vida y con el paracaídas abierto.

La intervención para rescatar su cuerpo ha finalizado a las 15:20 horas. Los medios usados han sido un helicóptero de rescate y el grupo rescate de montaña.

Por otro lado, los bomberos también han tenido que rescatar a un varón de unos 40 años que ha resultado herido en la pierna, tras una caída mientras realizaba un Trail de montaña en el Puig Campana de Finestrat.

De nuevo ante la dificultad del acceso, se ha de movilizar el helicóptero Alpha1 con el grupo de rescate del CPBA.

Del mismo modo, se ha movilizado al helicóptero y al grupo de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos para realizar el rescate de una señora de 63 años, que realizando la ruta de subida al Cabeçó d'or, en Busot, se ha caído y se ha roto el brazo.

El lugar era de difícil acceso para hacer el rescate por tierra. Una vez rescatada, la accidentada ha sido trasladada rápidamente a una ambulancia.

Noticia en actualización

