Un incendio en las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa provoca una gran columna de humo

Un incendio declarado este jueves en torno a las 9 horas en las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa, en Villajoyosa, ha provocado una intensa humareda visible desde varios puntos del municipio y de la comarca.

El fuego afecta al aislamiento térmico del edificio en construcción y, según las primeras informaciones, no se han registrado heridos.

El aviso se ha recibido a las 9:13 horas, y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante permanecen trabajando en la zona para controlar el incendio, que continúa activo.

Hasta el lugar se han desplazado una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP), una Bomba Nodriza Pesada (BNP) y un Furgón de Transporte Varios (FTV), además de un sargento, un cabo y siete bomberos pertenecientes a los parques de Benidorm y San Vicente.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, también se encuentran en el lugar el Comandante de guardia civil de Calpe, el Comisario Policía Local, así como numerosas unidades de guardia civil, policía local y agentes de la policía autonómica,

A medida que avanzan las labores de extinción, los bomberos se centran en evitar que las llamas se propaguen a otras áreas de la obra.

Las autoridades recomiendan mantener la distancia y evitar acercarse a la zona afectada debido a la gran cantidad de humo negro generada por los materiales de construcción.

Según las últimas actualizaciones, los bomberos confirman que el incendio se produjo en el sótano de las dichas obras y afecta a abundante material de obra y a maquinaria de la obra.

El incendo evoluciona favorablemente y solo queda llama en el sótano y de manera residual, también la columna de humo ha ido disminuyendo a medida que avanzan las labores de extinción, informan.

