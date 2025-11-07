Un experto en Inteligencia advierte sobre los quinceañeros asesinos de Suecia: "Llegan a España cada vez más jóvenes"

El experto José Luis Gil y una imagen del momento de la detención del menor de 14 años detenido en Alicante por dirigir a sicarios suecos.

Adolescentes asesinos que llegan desde Suecia con un solo objetivo: matar a cambio de grandes sumas de dinero. No parece el perfil típico de criminal en España, pero los expertos en Inteligencia y Crimen Organizado advierten de la llegada de este tipo de jóvenes y peligrosos delincuentes al sur del país, donde se han registrado casos recientes en Alicante y la Costa del Sol.

Sin ir más lejos, en noviembre del pasado año, la Policía Nacional detuvo a un chico de 14 años del barrio de San Juan por dirigir una banda de sicarios en el norte de Europa y por reclutar a un joven de 17 para cometer un crimen en Benalmádena (Málaga), que se frustró al ser también arrestado.

El experto José Luis Gil, codelegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA), advierte que este tipo de criminales "llegan cada vez más jóvenes" al sur de España para ejecutar asesinatos por encargo.

El especialista, que coordinó la II Jornada sobre Inteligencia, Terrorismo y Criminalidad Organizada de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche el pasado lunes, señala que estos grupos "llevan tiempo asentados, sobre todo en la Costa del Sol y en Barcelona".

Los agentes de la UDYCO Central y de la UDYCO Costa del Sol de la Policía Nacional están acostumbrados a investigar actos violentos cometidos por suecos, holandeses o franceses, pero siempre por delincuentes adultos.

"Nunca menores. Cuando nos llegó el aviso de Suecia pensamos que era una broma", señala a EL ESPAÑOL uno de los investigadores tras la operación.

"En la provincia de Alicante hay organizaciones criminales de muchos países: del este de Europa, de Irlanda, de Reino Unido, del norte de África, de América, de Turquía... Pero una de las cosas que caracteriza mucho a los grupos suecos son los sicarios", apunta.

El experto trabaja realizando investigaciones académicas y análisis de inteligencia mediante datos y recopilación de casos para "mapear" la actividad de estos peligrosos grupos.

"Hay varios informes de Europol e Interpol que alertan ya del empleo de sicarios de menor edad, y la prueba la tuvimos el pasado año", explica.

Asesinatos por encargo

La captación de potenciales asesinos se realiza, por lo general, a través de redes sociales como Telegram, donde se publican objetivos a eliminar con pagos que oscilan entre los 20.000 y los 50.000 euros, dependiendo del perfil y el valor de la víctima.

En la operación mencionada en Alicante, el menor dirigía un entramado para una gran organización internacional y controlaba a una decena de jóvenes pistoleros del norte de Europa que, una vez asignados para un trabajo, se desplazaban hasta el lugar y, una vez allí, se hacían con el arma del crimen para evitar problemas durante el trayecto.

La operación policial. Policía Nacional

El último caso de la mafia nórdica fue el asesinato en Marbella de un rapero sueco a manos de un sicario de la misma nacionalidad, de 38 años, que lo tiroteó mientras estaba en la terraza de un bar.

Estos sucesos han provocado que investigadores pongan el foco en la presencia de un nuevo actor en el crisol internacional de grupos criminales tradicionales. Pero, según Gil, "no es algo esporádico, porque cuando se detectan es porque ya llevan tiempo operando en la zona".

Y destaca "el alto nivel de violencia que emplean cuando cometen los actos delictivos", que incluyen agresiones, torturas, secuestros y asesinatos.

Paraíso de mafias

La multiculturalidad de Alicante y Marbella las convierte en bases de operaciones idóneas para todo tipo de mafias.

"Aquí, en la provincia, tenemos prácticamente de todo, al ser una zona fronteriza y de entrada de la cocaína latinoamericana y del hachís del norte de África", subraya.

En muchos casos, hay criminales que caminan por las calles planeando operaciones sin ser detectados porque no realizan su actividad directamente en la zona, o que sí son detectados por la Policía pero no trascienden por motivos de seguridad, por lo que su presencia podría ser mucho mayor.

Si bien Gil afirma que los agentes están preparados, reconoce que necesitan "especializarse cada vez más porque las organizaciones criminales crecen, se expanden y se interconectan a una velocidad mayor".