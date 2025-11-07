Un empresario alicantino se enfrenta a 6 años de prisión por estafas con mascarillas en la pandemia

Un empresario alicantino se enfrenta a seis años de prisión por estafar a cuatro compañías médicas con la venta de mascarillas que nunca llegó a enviar durante la pandemia.

La Audiencia Provincial de Alicante juzga el lunes 10 de noviembre a un hombre acusado de engañar a varias mercantiles con la supuesta venta de mascarillas del tipo N95, durante la situación de crisis sanitaria originada por la pandemia.

La Fiscalía sostiene que, el mes de marzo de 2020, el encausado ofreció las mascarillas en el mercado sanitario, con el ánimo de conseguir compradores interesados en la mercancía que era escasa en ese momento y se consideraba un bien de primera necesidad.

Una vez cerrado el trato, el hombre pedía el pago por adelantado de las mascarillas, que los perjudicados, al menos cuatro empresas, nunca recibirían.

El Ministerio Público, que solicita para él seis años de prisión por un delito continuado de estafa, añade que las firmas perjudicadas eran en su mayoría contratistas de organismos públicos.

Estafas en la pandemia

En un caso similar, la Guardia Civil, detuvo a cuatro personas en 2024 pertenecientes a una organización criminal dedicada a realizar estafas online con la venta de material sanitario y de aparatos de climatización, algunas de las cuales las realizaron en la provincia de Alicante.

A los responsables se les atribuyó la supuesta autoría de numerosos delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental al ofertar productos sanitarios y aparatos de climatización a través de internet, haciéndose pasar por empresas reales, llegando a estafar hasta el momento unos 22.000 euros.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en julio de 2023 en la isla de Lanzarote, en la que un empresario ponía en conocimiento la estafa de más de 9.000 euros en la compra de material sanitario contra el COVID-19 (Mascarillas, gel y guantes).

Al parecer, estos vendían los productos sanitarios a través de varias páginas web de compra-venta y, tras ganarse la confianza de sus víctimas mediante el envío de muestras de productos y documentación tipo "factura proform"” a nombre de mercantiles reales, conseguían recibir el pago de los productos ofertados, que nunca enviaban a los perjudicados.

Asimismo, para evitar su identificación, estos elaboraban un entramado de identidades verdaderas usurpadas a personas inmigrantes y nacionales para enmascarar su verdadera identidad, además de hacer uso de mercantiles reales y documentación falsificada de estas para dar apariencia de legalidad a las supuestas ofertas de productos a través de internet, logrando así el engaño suficiente sobre sus víctimas.