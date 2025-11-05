Toni Pérez afirma que el PP debe "completar" el mandato, aunque sea "en solitario"

El presidente del PP de Alicante y de la Diputación Provincial, Toni Pérez, ha considerado que, una vez que ha dimitido el president Carlos Mazón, "lo importante es completar el mandato" a partir de la confianza recibida de los ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2023, y "aunque sea igualmente en solitario, como hasta ahora", informa EFE.



En declaraciones a EFE en la segunda jornada de la feria de turismo de Londres, la World Travel Market (WTM), Pérez ha afirmado que en estos momentos "no hay un debate abierto" sino que lo necesario es seguir el mandato para completar la tarea de la reconstrucción de la zona afectada por la dana de Valencia.



Ha indicado que el PPCV afronta "con mucha serenidad y calma" la actual situación y ha considerado que Mazón ha sido víctima "de una cacería absolutamente lamentable" como, en su opinión, se refleja que en las últimas fechas "se haya demostrado que había partidos políticos que estaban utilizando el dolor de una tragedia y de una catástrofe increíble en beneficio propio".



Desde "el máximo respeto siempre a las víctimas y damnificados", Pérez ha expresado su agradecimiento "al enorme esfuerzo hecho por el Consell en el último año" durante "el tránsito de recuperación material y de infraestructuras" de la zona cero de la dana tras uno de los mayores desastres naturales que se han vivido en el país.



"Ahora lo que hay que hacer es seguir reconstruyendo y el Partido Popular va a hacerlo desde la serenidad y la calma que siempre ha aplicado porque sabemos bien lo que tenemos entre manos", ha reiterado Pérez a EFE.

La dimisión del presidente de la Generalitat tuvo especial eco en su ciudad, Alicante. El presidente del Partido Popular local, Luis Barcala, es quien se mostró más duro con Pedro Sánchez, de quien afirmó que "los ciudadanos de la Comunidad Valenciana no van a olvidar nunca la mala fe".

A través de un comunicado, el también alcalde afirmó que "Mazón ha asumido su responsabilidad política ante la terrible situación ocasionada tras los trágicos sucesos de la dana, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia".

Con la salida de Mazón del frente del Consell el alcalde considera que se hace "a un lado para que la situación no impida el avance de la Comunidad Valenciana y el desarrollo del proyecto social, económico y político que necesita nuestra tierra; y porque nada debe distraernos ni un minuto de la reconstrucción".