Tania denuncia un intento de apuñalamiento a su hija con discapacidad en un instituto de Petrer: "No hacen nada"

Tania denuncia que su hija, de 13 años y con discapacidad, sufrió un intento de apuñalamiento y acoso escolar en un instituto de Petrer, y ha cargado contra la dirección del centro por "no hacer nada".

Según ha explicado la madre, su hija —que utiliza silla de ruedas y padece una enfermedad cardíaca— fue víctima de amenazas, insultos e incluso un intento de agresión con arma blanca la pasada semana en el IES Azorín de la localidad.

"Puse una queja y se lo comuniqué a todos, y me dijeron que este lunes iban a activar el protocolo de acoso escolar, porque la estaban amenazando con sacarle una navaja. Mi hija no puede defenderse porque va en silla de ruedas", ha relatado en un vídeo publicado en redes sociales.

Tania presentó una denuncia al comprobar que el protocolo no se había puesto en marcha y que, días después de comunicar el caso al centro, los mismos compañeros llamaron "chivata" a su hija e intentaron agredirla con un arma blanca.

"Cuando les pregunté qué iban a hacer, me dijeron que iban a hablar con los niños", ha criticado.

"No hacen nada, y entonces a mi hija me la matan por aplaudirles porque son niños. Lo siento, pero me da igual la edad que tengan, mi hija está sufriendo", ha expresado desesperada.

Este martes, la madre volvió a acudir al centro educativo y explicó que los responsables del centro "intimidaron" a su hija cuando trataba de contar lo sucedido.

"Ha tenido que salirse fuera porque no la dejaban hablar. Ha sido una encerrona", ha asegurado en un nuevo vídeo.

La madre añadió que intentarán hablar con la Policía sin la presencia de profesores ni miembros de la dirección, para que su hija pueda narrar los hechos con tranquilidad.

"Los colegios no valen, porque cuando pasa esto no hacen nada. Los niños se mueren y no hacen nada", ha continuado en su queja.

Según ha comentado, los profesores han negado que pudiera haberse producido un intento de apuñalamiento, argumentando que había dos docentes en el aula en el momento de los hechos.