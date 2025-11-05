Los jesuitas apartan a un sacerdote por abusar de un menor en Alicante

El cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, a la izquierda, aseguró en 2022 que investigarían abusos a menores. . Efe

Un sacerdote jesuita ha sido apartado de su puesto por estar acusado de abusar de un menor en Alicante y en Zaragoza en la primera década de este siglo.

Los abusos fueron descubiertos gracias a una denuncia recibida por los jesuitas a través de su canal interno de abusos a menores.

Los hechos fueron verificados internamente y en septiembre de 2025 pudieron "recabar un testimonio verosímil".

A continuación, la Compañía puso la información a disposición de la Fiscalía, entre otras cosas para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido.

La Compañía ha asegurado confiar en el trabajo de la Justicia "para esclarecer la verdad, y colaborará en todo lo que se le requiera".

En estos momentos se están poniendo "todos los medios" para esclarecer los hechos con la recogida de testimonios que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos.

"En cualquier caso, recordamos que, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido", han apuntado.

Así, ya se ha informado del caso a la Conferencia Episcopal Española, pues el citado jesuita ejercía en la actualidad un cargo dependiente de la Conferencia.

Desde ese momento, fue apartado de dicho puesto y de todas sus responsabilidades en espera de que se clarifique la situación.

Actualmente permanece en una comunidad de la Compañía, sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión.

"Manifestamos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades. Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados", han concluido.

Abusos en la iglesia

Este mismo año se descubrió que el agustino Ángel Escapa había abusado de dos alumnos que denunciaron los hechos en 2022.

El Ayuntamiento de Alicante decidió retirar el nombre de la avenida dedicada al Padre Ángel Escapa ubicada en la zona de La Albufereta para rebautizar la avenida como Torres de la Huerta.

Fue la propia orden de los agustinos la que reconoció que el exdirector del colegio Agustinos de la ciudad abusó sexualmente de los menores.

Una investigación de El País recogió los testimonios de las víctimas sobre unos casos producidos en los años 70 en el popular colegio San Agustín en Alicante.