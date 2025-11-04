Camarero defiende el legado de Mazón tras reestructurar el Consell: "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio"

El pleno del Consell celebrado este martes, 4 de noviembre, ha formalizado el relevo en la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat.

El teniente general Francisco José Gan Pampols deja el cargo tras encabezar durante un año la reconstrucción tras la riada de la dana, y será sustituido por Vicente Martínez Mus, hasta ahora conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que asume unas competencias ampliadas.

El pleno, presidido por la vicepresidenta primera Susana Camarero, llega en un momento político clave, apenas 24 horas después de la dimisión del president Carlos Mazón, y justo cuando se cumple un año de la tragedia, que se cobró la vída de 229 personas en Valencia.

Reestructuración del Consell

Camarero ha anunciado la modificación del decreto que regula la estructura del Gobierno valenciano, mediante la integración de la Vicepresidencia Segunda en la actual Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que pasa a denominarse Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Este cambio implica el cese de Gan Pampols y el nombramiento de Martínez Mus como nuevo vicepresidente segundo.

"Hoy es un día de profunda gratitud y reconocimiento hacia el teniente general Gan Pampols", ha subrayado Camarero, destacando su "entrega, rigor y sentido del deber".

"Vino a servir y no a figurar", ha añadido, recordando que su labor fue "clave para poner en marcha el plan de reconstrucción que ha hecho de esta una Comunidad más fuerte, más resiliente y más justa".

Gan Pampols se despide

En su despedida, Francisco José Gan Pampols ha agradecido el trabajo conjunto con el resto del Consell y con los ayuntamientos afectados por la dana, subrayando la "vocación de servicio público extraordinaria" de alcaldes y alcaldesas.

No obstante, el ya exvicepresidente ha sido crítico con la falta de acción del Gobierno central, al que acusa de omitir su obligación de coordinación en la recuperación:

"Las cosas no han avanzado ni lo rápido que debieran ni se han hecho todo lo bien que se debiera. Quien debía coordinar, no lo ha hecho, lo ha omitido abierta y encubiertamente", ha afirmado.

Gan Pampols se ha despedido asegurando que deja "una parte muy importante de mi vida en la Comunitat Valenciana". "Desaparezco como llegué un día", concluye.

Martínez Mus asume el reto

El nuevo vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, ha iniciado su intervención con palabras de reconocimiento hacia su predecesor:

"Gan Pampols ha sido un ejemplo de profesionalidad, servicio y vocación. Su trabajo ha sido fundamental para establecer la hoja de ruta de la recuperación económica y social, que ya avanza a buen ritmo", ha afirmado.

Martínez Mus ha prometido continuidad y máxima exigencia en la reconstrucción, defendiendo que el 'Plan Endavant' "no puede parar ni un día ni un segundo".

"No empezamos de cero. Partimos de una base real de trabajo realizado y de resultados tangibles", ha recalcado, destacando que ya se han recuperado infraestructuras, transporte y depuradoras, y se ha completado la retirada de mil toneladas de residuos.

El vicepresidente ha señalado que la reconstrucción no debe limitarse a volver al punto de partida, sino a volver más fuertes y preparados ante futuros fenómenos extremos.

"Nuestra obligación no es solo recuperar, sino proteger y preparar. Que la gente pueda vivir tranquila en nuestra tierra", ha concluido.

En la misma línea crítica que Gan Pampols, Martínez Mus ha reclamado al Gobierno de España mayor implicación en las obras hidráulicas pendientes, y la puesta en marcha de la "comisión mixta" para coordinar la reconstrucción.

"La Comunitat Valenciana no se va a resignar a quedar vulnerable ante los episodios extremos. Exigiremos que los demás cumplan también su parte", ha advertido.

Camarero pide respeto

En el tramo final del pleno, la vicepresidenta Susana Camarero ha querido cerrar la sesión con un mensaje de defensa al expresident Carlos Mazón, que presentó su dimisión el lunes.

"Estamos orgullosos del presidente que tenemos y convencidos de que su proyecto es el mejor para esta tierra", ha afirmado.

Camarero ha denunciado el "aprovechamiento político del dolor" por parte de la oposición durante el último año, acusándola de "retorcer el sufrimiento" de las víctimas de la riada.

"Ha sufrido ataques brutales e insufribles. Aun así, trabajó incansablemente, asumió errores y pidió perdón", ha subrayado, pidiendo "respeto y comprensión".

"El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y sabrá diferenciar entre un hombre que ha podido equivocarse y una mala persona".

Otros acuerdos del pleno

Además del relevo en la Vicepresidencia Segunda, el Consell aprobó varios ceses y nombramientos administrativos, así como inversiones históricas en residencias públicas (209 millones de euros para los próximos cinco años).

Entre otras, la colaboración con el Estado en dependencia (74,4 millones) y la prórroga del convenio con la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el Hospital La Fe.

También se ha dado luz verde al decreto de acreditación de la Policía Local, que incluye a jubilados, interinos y animales policiales, reforzando la coordinación y la seguridad jurídica del cuerpo.