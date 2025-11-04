¿Cómo un alcalde de un pueblo de menos de 8.000 habitantes ha llegado a postularse a la presidencia de la Generalitat?

El 26 de mayo de 2019, Carlos Mazón, que llevaba años fuera de la vida política, consiguió acta de concejal por la ciudad de Alicante en la lista del alcalde popular Luis Barcala. Era el favorito de la entonces dirección nacional del PP de Pablo Casado para hacerse con la Diputación de Alicante, como consiguió meses después. También estaba destinado a unir a un partido roto en la provincia de Alicante durante décadas anteriores entre campistas y zaplanistas. Una cohesión que ha terminado por configurar el presente y futuro del PPCV.

Mientras esto sucedía, en la comarca alicantina de la Marina Baixa, cuya capital es un municipio como Villajoyosa eclipsado por la gran ciudad turística de Benidorm, se producían las pugnas entre alcaldes para hacerse con las dos plazas que acompañarían a Mazón como diputados provinciales por la comarca.

Como en ocasiones anteriores Benidorm exigía uno de esos dos puestos por la gran cantidad de votos (y de concejales, que son los que votan, en total 13) conseguidos en los comicios. El segundo diputado era reclamado por La Nucía (donde gobierna el popular Bernabé Cano desde 2001 con mayoría absoluta), mucho más pequeño pero que también aportaba 13 votos de concejales para la votación.

El resto de alcaldes populares de la comarca no se resignaban a quedarse una vez más fuera de los puestos en Diputación. Y fue Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat desde 2015 (con 10 concejales de los 13 que hay en el municipio) quien levantó la voz. Un hecho que gestionó Carlos Mazón con una decisión salomónica que desde entonces marcó el rumbo político de este alcalde de un pequeño municipio que no cuenta ni con 8.000 habitantes.

Cuando se constituyó la Diputación los elegidos por la comarca fueron Bernabé Cano, de La Nucía, y Juanfran Pérez Llorca, de Finestrat. Éste último al amparo de un pacto con Benidorm. Tras dos años en el cargo abandonaría la Diputación para ceder su sillón a José Ramón González de Zárate, concejal de Benidorm y hombre fuerte del alcalde Toni Pérez, que accedería a la Diputación en septiembre de 2021.

En 2020, cuando Mazón se hizo con la presidencia provincial del PP nombró a Pérez Llorca coordinador general del partido en la provincia, lo que le hacía de facto su número dos orgánico. La sintonía que habían tenido durante dos años y la palabra dada para cumplir los pactos había generado un clima de complicidad entre los dos, pese a proceder de sectores diferentes del partido. El diputado de Arquitectura y Hogar Provincial se había ganado la confianza de todos por su talante afable y conciliador.

Por eso, un año después, cuando Mazón da el salto autonómico y gana el congreso regional, dos meses antes de que Juanfran Pérez Llorca tenga que dejar la Diputación, le nombra secretario general del PPCV, el número dos en Valencia. Un cargo que ha mantenido desde entonces y que ahora le sitúa como sucesor de Mazón tras su dimisión como portavoz del PP en las Cortes Valencianas, donde accedió tras las elecciones de 2023.

Otra cosa es saber con qué apoyo cuenta por parte de Vox para la investidura. En principio tiene muy buenas relaciones con los diputados del partido de Abascal en las Cortes Valencianas, donde es la cabeza visible del partido. Pero tener buenas relaciones con los diputados en Valencia nada tiene que ver con la estrategia que marque Vox desde Madrid.